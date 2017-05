Migrantes que llegaron a Tijuana buscan quedarse en México

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Luego de que este sábado arribaran a Tijuana cerca de 300 migrantes centroamericanos procedentes de Guatemala, Honduras y el Salvador con la intensión de pedir asilo político en Estados Unidos, están considerando la mayoría de ellos el quedarse en México, dadas las posibilidades de que sean repatriados, pues muchos de ellos morirían de regresar a sus lugares de origen, precisó Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras

"Algunos todavía de los que están aquí no quieren ir a EU, no conocen a nadie, están intentando regularizarse aquí, incluso en Tenosique se hicieron un montón de peticiones a la COMAR, pero sabemos que si el gobierno de México no da los recursos la COMAR no lo puede hacer y se están rechazando casos, la única esperanza es apelar al INAMI que verifique que estas personas que están pidiendo el asilo que se den cuenta que no es que ellos no lo intenten, están tratando de seguir las reglas, pero está siendo empujadas por esta migración forzada, pero estamos fallando en México y en Estados Unidos también", agregó.

Luego de exponer su situación en al pié del emblemático faro de Playas de Tijuana, los centroamericanos explicaron sus motivos para quedarse en Tijuana.

"Incluso Donald Trump esta deportando a los mismos mexicanos y ese es el temor y los que estamos aquí vamos a decidir quedarnos aquí y espero en Dios que les toque los corazones a los mexicanos y nos den un apoyo y no sean como la mayor parte de las personas que nos cerraron las puertas", expresó Griselda Guillen, migrante de Honduras.

"Yo me quiero entregar pero Donald Trump nos está regresando y yo no quiero regresar a El Salvador hay mucha violencia, me quiero quedar aquí, a la vez me quiero cruzar, pero está muy complicado, hay mucho pandillero, matan hasta los más humildes, pero aquí no es igual que en el salvador", compartió Claudia Lizette, migrante de El Salvador.

Irineo Mujica precisó que luego de que 78 ingresaran el domingo a Estados Unidos, para el sábado estarían esperando que hicieron lo mismo otros 10, mientras que el resto se dispersaran en diversas partes de México y otro grupo buscará quedarse entre Tijuana y Mexicali, aunque lamentó que autoridades federales obstaculicen la legalización de estos centroamericanos en territorio mexicano.

"El sábado va a ser el próximo grupo que va a pedir asilo son como 10 persona que estamos revisando sus casos, también estamos haciendo acciones para presionar a senadores para que intercedan por las personas que están detenidas en los centros en la parte americana, para entonces ya tendremos mas información de los casos que fueron entregados en la línea", dijo.

Por su parte, el director de Atención al Migrante de Tijuana, Cesar Anibal Palencia Chávez indicó que el municipio apoyara con alimentos a los albergues que estén concentrando a los centroamericanos que llegaron el fin de semana.

"Por el momento vamos a apoyar el albergue donde se queden, vamos a ver cuanta comida ocupan, a ver cuánto podemos conseguir, vamos a arrimarles un doctor y una enfermera para revisar su estado de salud, este grupo está en el Juventud 2000, vamos a revisar si se van a quedar en otro albergue, yo les decía que se queden en grupos para que la ayuda llegue más rápido. El Gobierno municipal donó ya un millón de pesos para ayuda a migrantes, estamos por recibir ese fondo, también hay un fondo de 20 millones federales que lo acaban de conseguir el gobierno del estado y más al rato tengo una reunión para revisar estas cuestiones", aportó Cesar A. Palencia, director de Atención al Migrante de Tijuana.