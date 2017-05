17 mil maestros protestaron en BC; nuevo paro este viernes

- Por deficiencias en jubilaciones y pago a interinos.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Más de 17 mil trabajadores de la educación salieron a colocar plantones en los Centros de Gobierno de esta ciudad, en Mexicali y Ensenada, la queja otra vez es que no han pagado a interinos, se les deben sueldos desde enero, al igual que hay más de 3 mil maestros que están a la espera de su jubilación.

La exigencia va a continuar, porque aunque ya tienen promesa de pago, este viernes realizarán otro paro a nivel estatal y para el lunes Día del Maestro no festejarán, realizarán un posicionamiento frente a las autoridades del Gobierno del Estado.

"Ningún ciudadano en este país no esté de acuerdo de hacer trabajo y que le den pago para sustento de familias, ya no podemos seguir haciendo, decirles quieres dar clases? pero no sabemos cuándo te van a pagar, queremos solución de fondo no sólo que paguen, sino que sea quincenal", dijo la secretaria de general Sección 37 del SNTE, María Luis Gutiérrez.

La sección 2 del SNTE se unirá a la lucha, pues entienden la relevancia de que los maestros tengan lo que les corresponde por derecho.

"No se le respeta derechos y condición de trabajador de educación, nuestra labor es noble, lo acaban de decir, el maestro va y trabaja le paguen y no le paguen, está al pendiente de Desarrollo de la Comunicación. Lo más grave son las jubilaciones, que nadie puede atropellar derecho de trabajador y aguantado con consistencia aguantando situación", mencionó el exsecretario general de CEN SNTE 1983-86, Alberto Miranda.

Tan sólo en Tijuana hubo presencia de más de 5 mil maestros provenientes de Tecate, Playas de Rosarito y esta ciudad.

La secretaria recordó que se supone ya estaba previsto el pago para los interinos, sin embargo, desconoce qué pudo haber pasado en la Secretaría de Planeación y Finanzas para que no se concretará.

"El año pasado tuvieron que tener claro que debieron presupuestar ejercicio para pagos de interinos, sino lo hicieron tomaron recurso para tapar otro adeudo, eso no me toca, decirlo, me toca exigir que se cumpla con pago de compañeros", finalizó la secretaría.