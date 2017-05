En Tijuana crece tres veces más población de autos que de personas

Noticias Relacionadas Tres días sin semáforos en el bulevar Insurgentes

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- La ciudad tiene un serio problema con la movilidad urbana, de acuerdo con el reporte Nacional de Movilidad, donde se revisan y se comparan a las grandes ciudades de México, Tijuana y Mexicali tienen una muy compleja, pues por cada habitante que llega hay tres vehículos.

"Es la ciudad con más grado alto de motorización, hay más carros por habitante,.33 carros, sólo los registrados en el padrón de finanzas del Estado, si sumas todos los que no traen placas, Anapromex, vencidas de Estados Unidos, sobrepuestas, con esta estadística somos peores", apuntó el experto Urbanista, Jorge Alberto Gutiérrez Topete.

El problema es peor a las cifras oficiales porque se desconocen la cantidad de autos chocolate que hay, desde los que no están nacionalizados, tienen placas vencidas o tienen de Anapromex o placas no válidas, pero el problema no es sólo por más autos, sino porque se usan mucho en lugar del transporte público.

"Mexicali se distingue por otro tipo de movilidad, es la ciudad que recorren más kilómetros individuales, Tijuana es la segunda, estamos a niveles de Los Ángeles o San Diego y sin Freeways, metro ni trolley", mencionó.

En el reporte Nacional de movilidad se hace comparativa de ciudades grandes del país, como Tijuana y Mexicali, con movilidad compleja.

"Por cada habitante hay tres carros más, ese ritmo a 10 años 20 años empeorará una calidad de vida, más accidente menos respeto vial, nunca es tarde para empezar arreglar las cosas", finalizó.