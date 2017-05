Secture recrimina a taxis amarillos; revela afectaciones al turismo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Autoridades estatales y municipales conminaron a taxistas amarillos a manejarse con mayor civilidad ante la prestación de servicios de otras empresas como UBER, afirmó el secretario de turismo del estado, Òscar Escobedo Carignan.

“Al día de hoy no ha impactado, a lo mejor uno que otro, pero acabamos de tener una reunión con taxis amarillos, la general de Gobierno, del estado y nosotros para ver la forma en la que podamos trabajar más coordinada y a mí me queda claro que tema de los UBER es un valor agregado turístico, da seguridad y lo digo porque yo viajo mucho y cuando mis hijos viajan les pido que usen el transporte más seguro que puede haber, también me queda claro que hay quien está pagando un derecho como puede ser en el aeropuerto, en las garitas y hay que respetarlo, no es lo mismo que yo vaya al aeropuerto a recoger a alguien como UBER a que yo como UBER de el servicio y vaya por alguien, esa coordinación de intereses para que todos salgan beneficiados es parte de lo que vemos, llegamos a que iba a haber más civilidad en la forma en la que todos estamos trabajando y mayor coordinación”, señaló.

Luego de que el año iniciara con afectaciones económicas en este sector turístico por la situación que se generó con el gasolinazo y los cierres de las garitas, la Semana Santa mostró un fortalecimiento que se refleja con nuevos proyectos hoteleros incrementos en un 30% de movimientos en el aeropuerto.

“Tuvimos una Semana Santa extraordinario, hemos logrado la confianza de extranjeros como de locales, yo creo que cerramos la administración con 20 o 30 hoteles nuevos, al día de hoy ya traemos cristalizados 20 y traemos proyectos importantes, hemos incrementado la afluencia, a nivel nacional somos destino favorito de los mexicanos, el aeropuerto de Mexicali trae un crecimiento prácticamente del 12%, el de Tijuana el mayor crecimiento de todos los aeropuertos de la Republica Mexicana del 30%”, indicó.