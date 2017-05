Reclaman seguridad, limpia y recolección de basura en El Dorado

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Cansado de tener basura acumulada en su casa por casi 20 días y de la inseguridad que se viven en la Colonia El Dorado, un vecino de la zona aprovechó el evento de inauguración de la pavimentación de la calle Óscar Baylón Chacón al que acudió el gobernador del Estado, y el presidente municipal de Tijuana para recordarles los más de 500 muertos que van en este año, así como el problema de recolección de basura.

“Sí estamos en una zona de inseguridad, de infección porque no hay recolección de basura y esto está por demás, una callecita acá cualquiera no hace yodo lo que Tijuana necesita, necesitamos seguridad, atención de lo que es recolección de basura porque esto es un cochinero acá atrás donde estoy viviendo, tienen 20 días que no pasan, los gusanos ya hicieron más gusanos, tengo 3 botes acá esperando a que pase la recolección y no se me hace justo yo pago impuestos. Me han asaltado, a mi hijo, a mi esposa y a quien recurrimos, a nadie, se me hace injusto, hay que poner a trabajar a este gobierno inútil que la verdad no sirve para nada, simplemente unas callecitas de alabarse y con gloriarse, pero no hay que ponerse a trabajar, ya hablé con el alcalde y me dio la vida como a todos, el abuso del transporte esta acá a la vuelta y no lo puede solucionar”, expresó el vecino, Eugenio Urrieta Murillo.

En este sentido vecinos del lugar se mostraron molestos, pues varias calles que desembocan a la vialidad recién pavimentaba hoy permanecían cerradas con la tierra de la obra, en la cual algunos de los residentes que no contaron con el servicio de recolección de basura desde hace tres semanas han ido acumulando desechos, mostrando con ello otro rostro de la obra inaugurada.

“Es lo que estamos diciendo para qué quitan de allá si lo van a echar acá, destapan uno para tapar otro, ya más de 15 días que no la recogen”, dijo una vecina.

“Tenemos como 3 semanas que no vienen de la basura y aparte de las privadas aquí acumulan la basura, y la han quemado”, indicó una residente.

Cabe mencionar que esta situación no es ajena para funcionarios de la delegación La Presa, pues sus unidades las estacionaron frente a las acumulaciones de basura.