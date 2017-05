Padre de menor abusado denuncia también explotación infantil

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Menor que denunció haber sido maltratado y hasta quemado por una de sus tías era víctima de explotación infantil, pues supuestamente lo usaban junto otros niños para pedir dinero en la línea de Otay, afirmó su padre el señor, Juan Enrique Mendoza Sandoval quien hoy pide al DIF que le haga justicia al menor y se lo entregue.

“Una vez estaba trabajando en la línea y ella me hecho la patrulla, ella hace eso, con mi otra hermana hizo lo mismo, ella quiere los niños para andar pidiendo ella, vino un patrullero y me lo quitó, me echaron al DIF y como no fui a los días, ella fue a sacarlo, me dijo que me iba ayudar a sacarlo con mentiras para ayudarme, lo sacó, pero no me dejaba verlo, quería traerlo en friega, a escondidas lo miraba, pero me decían en la línea que lo golpeaban mucho, iba y le reclamaba, pero me echaba la patrulla, últimamente que lo vi, lo vi raro, me empezó a decir que lo habían quemado, que lo golpeaban mucho , que lo encerraban, por eso le dije que se saliera de la casa y que lo entreguen al DIF para que se haga justicia contigo”, dijo.

Luego de que llegara a Uniradio un video en el que el niño Juan Enrique “N” de 13 años donde pide ayuda a autoridades de la secundaria Técnica Numero #33, y en el que denunciaba haber sido víctima de maltrato por parte de una de sus tías, su padre el respaldo lo sostenido por el menor.

“Yo me escapé de con mi tía porque ella me golpeaba y no me podía comprar una soda porque me golpeaba, me tenía pidiendo en la garita de Otay, un día me puso a hacer frijoles y todavía no estaban y me aventó el agua hirviendo en la panza y ya que me había quemado, me pego y levanto la camisa y se fue todo el cuero con la camisa, espero que me ayudé y lo vea la directora de la secundaria técnica 33”, indicó.

Explicó que su hermana, la señora Josefina Mendoza Sandoval al parecer vive de explotar a sus nietos y algunos sobrinos que les ha quitado a sus hermanos para ponerlos a pedir dinero en la zona de la línea de Otay, como lo hace actualmente con 6 menores que tiene a su cargo.

“Ella pide limosna ahí, trae a sus nietos y sobrinos pidiendo, usa los niños para eso, el marido y los hijos no trabajan para nada, tienen un muy buen terreno para que traiga a los niños pidiendo, tienen permiso en la 5 y 10 para vender dulces y ya no lo usan nada más por estar allá, es trabajo fácil”, expresó.

El padre indicó que el niño Juan Enrique “N” desde el pasado jueves está bajo la custodia del DIF, mientras su hermana se anda escondiendo, pues no se ha presentado a trabajar en la línea con los demás niños, entre ellos una menor de otra de sus hermanas.

“Fui al DIF y les dije mucho tiempo atrás que ella estaba golpeando a mi hijo y lo maltrataba mucho, me dijeron que iban a mandar a alguien, pero nunca enviaron a nadie, pero también tiene a otra sobrina mía haciendo lo mismo con ella”, explicó.

El padre precisó que ha sido el DIF que ha entregado estos menores a su hermana, quien al final los pone a mendingar en la línea y hoy la institución le pide un análisis de sangre que tiene un costo de 8 mil pesos para demostrar su paternidad.

“Lo fui a ver, pero el DIF me pide un análisis de sangre para dejarme verlo, pero no tengo esa cantidad, 8 mil pesos para los análisis, quiero que se haga justicia al niño y no pase lo mismo con la niña”, concluyó.