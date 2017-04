Taxistas Amarillos aterrorizan a ciudadano e intentaron robarlo

TIJUANA.-Un joven José Miguel denuncia ante Uniradio que fue agredido por varios choferes de Taxis Amarillos, cuando dos amigos fueron a recogerlo a la Línea Internacional.

En anteriores ocasiones los taxis amarillos han dado severas muestras de violencia contra ciudadanos, en su afán de defender un territorio que aunque público consideran de su propiedad.

A una semana de los hechos, el joven narra lo siguiente:

“Buenos días Uniradio, te escribo con el fin de Apoyo para que llegue esta Información al Gobierno, ya que me encuentro con mucho miedo de sufrir otro ataque y perder la vida, el día Sábado 8 de abril a las 17 horas fui atacado bruscamente por Taxistas del gremio Amarillo en la línea internacional Calle Kino frente a la farmacia milenio frente a las bancas, lo sucedido fue que llegaron 2 amigos a recogerme en la línea, al acercarme al auto 3 taxistas me impidieron el acenso al auto cerrándome las puertas y empujándome bruscamente” (sic).

Además de las agresiones, durante el forcejeo, intentaron despojar al joven de sus pertenencias, a la vez que lo amenazaron con un arma blanca.

“Ante lo cual por relaciones humanas empuje a dos de ellos para poder meter mis cosas al auto porque intentaron arrebatarme una bolsa de tenis y mi mochila, con ello surgieron una serie de golpes que recibí en la mandíbula y el pecho, a uno de mis amigos no lo dejaban bajar del auto deteniéndole la puerta y a mi segundo amigo solo trataba de quitarme taxistas de encima ya que de los 3 agresores se sumaron un total de 10 hombres Taxistas Amarillos, uno de ellos sacó una navaja de alrededor 10 pulgadas y al ver la navaja trato nueva mente de subir al auto ya que me tenían las puertas bloqueadas, una vez entrando al auto el sujeto de la navaja intento atacarme a lo cual lo alcance a patear pero a su vez otro sujeto me golpeó el rostro con el puño teniendo anillos de un grosor considerable, ocasionándome cierre de ojo total, sangrado, abertura de ceja, inflamación de ojo de por lo menos 5 cm de diámetro”(sic).

La víctima relata que posterior a la agresión buscaron apoyo de las autoridades, pero la respuesta llegó tarde ante la evidente falta de operativos de vigilancia.

“Una vez dentro del auto marcamos al 911 para hacer el reporte mientras el sujeto que me golpeó se burlaba de mi por la ventana del copiloto, al paso de 10 minutos no llegaba la Policía y los ataques continuaban contra el auto.

Mientras los taxistas amarillos empezaron a despejar la zona. Tuvimos que movernos del área a buscar alguna unidad policiaca, la cual encontramos una unidad en palacio municipal la cual con sus calmas nos acompañó a la línea, dentro de 5 minutos más la patrulla r-0405 nos atendió ya que era del sector de turismo, se levantó la denuncia y se portaron muy amables se les agradece sin embargo no fueron lo suficientemente rápidos ya que tuve que marcar 3 veces para pedir ayuda” (sic).

Después de la agresión, José Miguel Manifiesta vivir con miedo, pues para él es habitual recorrer la mencionada zona, debido a la naturaleza de sus actividades.

“Uno de mis miedos es que trabajo en san Ysidro, todos los días por lo menos 6 días a la semana tengo que pasar por el área de taxis amarillos, la cual no es vigilada por ninguna unidad, y tengo mucho miedo de un segundo ataque y el cual atente contra mi vida (…) ellos dicen ser dueños del espacio dejando ningún área para el arribo de otras personas”.

Por último José Miguel señaló que buscará ejercer acción hasta que se detenga a los culpables, pues las lesiones le impidieron hasta presentarse a trabajar.