Inaceptables los conflictos de interÃ©s de Trump: Los Angeles Times

Los Ángeles, 27 Dic (Notimex).- Aún sin rendir la protesta de ley, prevista para el próximo 20 de enero, los conflictos de interés del presidente electo Donald Trump ya son inaceptables, afirmó hoy el diario Los Angeles Times.



“Si Trump no se separa adecuadamente de sus asuntos financieros, incluso sus compañeros republicanos en el Congreso deben responsabilizarlo”, puntualizó el influyente rotativo en inglés Los Angeles Times en uno de sus editoriales de este martes.



“Trump buscó este trabajo, y mientras él ha hecho un show de romper con las tradiciones, no puede romper la fe del pueblo estadunidense”, enfatizó.



“Desde los primeros días de la pelea primaria de 2016 por la nominación presidencial republicana, hicimos clara nuestra oposición a la candidatura de Donald J. Trump: No es apto para dirigir el país”, rememoró el diario.



Indicó que “hasta ahora, ha hecho poco para convencernos de lo contrario. Su enfoque disparatado de la política y las políticas públicas revela una desafiante falta de conocimiento de cómo funciona el gobierno”.



“Los cuidados que la presidencia requiere (los tuits tienen consecuencias), o las leyes que tendrá que seguir como jefe ejecutivo de la nación”, indicó.



Advirtió que “un área específica de preocupación se centra en potenciales conflictos de intereses entre las inversiones comerciales de Trump y su trabajo como presidente”.



Esto no es hipotético -ya han surgido problemas. Una semana después de las elecciones, el International Hotel del presidente electo, ubicado a cuatro cuadras de la Casa Blanca, organizó una fiesta para 100 diplomáticos extranjeros para difundir los beneficios de reservar eventos y habitaciones en la ciudad, resaltó.



Funcionó como un tono de tiempo compartido para la influencia de la Casa Blanca. "¿Por qué no me quedaría en su hotel cercano a la Casa Blanca, para poder decirle al nuevo presidente: 'Me encanta su nuevo hotel'", dijo un diplomático no identificado al Washington Post.



Por separado, Bahrein recientemente trasladó un evento inicialmente previsto para otro hotel de Washington a la Internacional Trump.



Trump pospuso para enero una rueda de prensa en la que prometió detallar cómo se librará de sus conflictos. Ya ha dicho que planea cerrar su polémica fundación, que está siendo investigada por el fiscal general de Nueva York.



También ha estudiado la creación de una "confianza discrecional" que pondría el negocio bajo el control de otra persona (probablemente un familiar), permitiendo que Trump mantenga un control sobre sus negocios e ingresos, un acuerdo claramente insuficiente para evitar conflictos.



Bajo la confianza ciega más estricta y tradicional, un fideicomisario independiente controlaría los activos y liquidaría, sin el conocimiento de Trump, los activos que podrían presentar un conflicto.