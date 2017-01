California aplica restricciones para uso de celular a conductores

Noticias Relacionadas Desde el domingo nadie puede conducir y tener un celular en las manos

Los Ángeles, 2 Ene (Notimex).- California aplica a partir de este año nuevas restricciones a los conductores en el uso del celular mientras manejan, cuyo objetivo es reducir el número de accidentes de tránsito.



La nueva ley sobre restricciones en el uso de celulares entró en vigor a partir del 1 de enero de 2017 con mayores normas que incluyen la prohibición del envío de mensajes de texto y que no se podrá sostener el aparato móvil en las manos.



El celular deberá estar empotrado en el tablero del vehículo y solo se permitirá que se deslice la pantalla, además de usar dispositivos de manos libres, según las normas.



Funcionarios de la seguridad en el transporte en el estado consideraron que la distracción mientras se conduce es factor en el 80 por ciento de los accidentes.



A partir del domingo, los conductores ya no podrán tener, por ninguna razón, sus teléfonos celulares en las manos, incluso para utilizar cualquiera de las aplicaciones de un teléfono como las listas de reproducción de música.



El proyecto de ley AB 1785 se suma a las ya existentes prohibiciones en el uso de teléfonos celulares mientras se está al volante. Esas leyes prohiben hablar y enviar mensajes de texto desde teléfonos móviles durante la conducción.



Cualquier otro uso de un teléfono, como tomar fotografías, hacer videos o ver aplicaciones como Facebook, permanecía técnicamente legal, pero ahora será penalizado.



Bajo la nueva ley, los conductores podrán utilizar sus teléfonos celulares si lo hacen con las manos libres, lo que significa que sea activado y operado por comandos de voz.



Sin embargo, los teléfonos deben montarse en el parabrisas o en el tablero del vehículo, siempre y cuando no impida la visibilidad.



Un estudio de la Oficina de Tráfico de California demostró que uno de cada ocho conductores presta atención a su teléfono mientras maneja.



Muchos de los automóviles más modernos ya cuentan con sistemas de activación de voz.



La ley establece que los infractores serán sancionados por su primera violación con una multa de 20 dólares y 50 dólares para las subsecuentes.



Las disposiciones no aplican para profesionales de los servicios de emergencia, como policía y bomberos, siempre y cuando usen equipos electrónicos inalámbricos.



La mano del conductor solo puede activar o desactivar una característica o función del dispositivo pasando o tocando ligeramente la pantalla con el dedo, pero no mientras lo tenga en la mano.



Los aparatos celulares deberán estar montados en el parabrisas o en las entrada del aire acondicionado para poder ser activados.



Las medidas buscan detener el uso de nuevos programas que se han vuelto populares como Facebook live, videos y fotos, Snapchat, Spotify o Pandora, entre otros.



El asambleísta demócrata por Hayward, Bill Quirk, quien fue el impulsor de la medida, dijo que la norma se adecúa a la era moderna y hace más fácil el reforzamiento de la ley.



“La idea total es que de ninguna manera se debe tener un celular en la mano. Punto”, subrayó el representante legislativo.