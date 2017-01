Entran en vigor nuevas leyes en California

Los Ángeles, 3 Ene (Notimex).- Un aumento en el salario mínimo de 10 a 10.50 dólares por hora se puso en marcha en California a partir de este mes con compañías de más de 25 empleados, informaron autoridades estatales.



De igual forma la AB 1066 obligará al pago de horas extras a partir de las ocho horas para trabajadores agrícolas y no a partir de las 10 horas como se reconocía en el pasado.



Estas son algunas de varias medidas y leyes que entraron en vigor desde el primer día del 2017 y que fueron aprobadas por el Congreso de California y promulgadas por el gobernador Jerry Brown Jr.



El aumento salarial forma parte de una serie de medidas que buscan aumentar el salario mínimo de forma gradual por los próximos años hasta llegar a los 15 dólares para el 2022.



Negocios con menos de 25 empleados tendrán un año adicional para concretar el aumento salarial.



En otras disposiciones están nuevas regulaciones para el control en ventas de armas como reforzamiento de requisitos para compradores así como de municiones y la limitación a la compra para miembros de familias.



California da una nueva definición a las armas de asalto y prohíbe la compra de pistolas y rifles semiautomáticos, y si ya se poseen deberán registrarse de manera oficial.



La proposición 1732 permitió el uso de baños públicos sin distinción de géneros y serán identificados como de genero neutral.



Bajo otra ley la 1676 un empleador no podrá pagar a una mujer menos que lo que percibe uno de sus colegas hombres en igualdad de desempeño laboral.



Los conductores de vehículos no se les permitirá sostener a un celular en sus manos y lo deberán colocar empotrados en el frente de sus autos con dispositivos de manos libres.



La proposición 701 amplió la definición de violación e incluye a todas las formas de asalto sexual como abusar de una persona inconsciente, intoxicada o sin consentimiento.