Chica de California encuentra a su doble en centro comercial

SAN DIEGO.- Todos tenemos siete dobles o más en el mundo es lo que la ciencia dice y es algo que comprobó Santana Gutiérrez, una joven de 17 años que estudia la universidad en San Diego y que encontró a una de estas personas en una tienda de un centro comercial.

Fue una casualidad que las dos estuvieran en el mismo lugar y a la misma hora o, simplemente, el destino ya lo había preparado. Resulta que la joven necesitaba buscar algo que ocupaba en la tienda Apple de un famoso centro comercial y fue tan grande su sorpresa al encontrar otra chica igualita a ella, cualquiera que la viera, pensaría que eran gemelas.

Ya dentro de la tienda, Isabel se acercó a Santana para darle información sobre la fundación Save the Children. En ese momento se percataron de su parecido y se tomaron una foto juntas la cual subieron a Twitter con el mensaje “esta chica es exactamente igual que yo”.

En las redes sociales los internautas bromeaban sobre las travesuras que había hecho su padre en otras relaciones pero su familia asegura que no hay ningún lazo con la otra chica.

@santanaa_g are you sure it's not @allyholtt ??? pic.twitter.com/MZb1QUlv8s