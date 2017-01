Cientos de miles participan en Marcha de las Mujeres en Los Ángeles

Los Ángeles, 21 Ene (Notimex).- Cientos de miles de manifestantes colapsaron diversas arterias del centro de Los Ángeles al participar hoy en la denominada Marcha de las Mujeres, para repudiar las políticas sexistas y discriminatorias del presidente Donald Trump.



En la manifestación de Los Ángeles, que fue replicada en numerosas ciudades de Estados Unidos y el mundo, participaron alrededor de 750 mil personas, de acuerdo con los organizadores, mientras que la policía estimó la cifra en unas 200 mil.



Los contingentes fueron convocados a las 09:00 horas locales (17:00 GMT) en Pershing Square y la calle Sexta, pero una hora después ya era imposible circular, porque las calles aledañas estaban saturadas por los manifestantes.



Por momentos parecía que se produciría un caos debido a que no había voceros ni dirigentes que movieran a los manifestantes, por lo que ellos mismo empezaron a marchar rumbo a la alcaldía.



Además de las mujeres presentes, en su mayoría anglosajonas, había miembros de otras minorías, hombres, niños y representantes de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transexuales).



El objetivo de la marcha fue estar unidas por la protección de los derechos, la seguridad, la salud y por las familias de las diversas comunidades, explicó Deena Katz, una de las organizadoras.



Katz aseguró que esta movilización no se convocó como una marcha de protestas, sino como una celebración de los derechos humanos de las mujeres en Estados Unidos.



Muchos de las participantes expresaron su enojo e inconformidad por los puntos de vista del presidente Trump sobre las mujeres, así como por sus actitudes discriminatorias y sexistas.



“Le doy gracias a Trump porque él me ha inspirado a participar en este movimiento y ya no pienso ceder y participaré en todo lo que sea por nuestras comunidad y género”, expresó una mujer mexicana.



Otra de las participantes, identificada como Alice Dryden, apuntó que “con todos los cambios que estamos viendo, la falta de tolerancia, era necesario expresarme para condenarlos”.



Al acto, que se prolongó varias horas, se sumaron docenas de celebridades como Barbra Streisand, Jane Fonda, Natalie Portman, Kerry Washington, Ariana Grande, Demi Lovato, Jamie Lee Curtis y Laverne Cox, entre otras.



Entre los primeros oradores estuvieron el alcalde Erick Garcetti, el concejal Paul Koretz y el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, que se sumaron en respaldo a las mujeres.



Tambien hablaron la representante Judy Chu, el supervisor de Los Ángeles, Janice Hahn; la concejal Nury Martinez y el presidente del Senado estatal, Kevin de Leon.



Autoridades del Servicio de Transporte confirmaron la saturación del servicio en los autobuses de la ruta del centro de la ciudad, así como las estaciones del metro, que fueron inundadas por los manifestantes.