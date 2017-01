Consulado de México en Los Ángeles, listo ante contingencia migratoria

Los Ángeles, (Notimex).- El consulado de México en Los Ángeles, California, se encuentra listo para cualquier contingencia migratoria ante la órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, afirmó hoy su titular Carlos García de Alba.

“Tenemos ya un plan de acción para cualquier tipo de eventualidad”, dijo a Notimex García de Alba, cónsul general de México la ciudad con el mayor número de mexicanos en Estados Unidos.

“Es la instrucción del gobierno de México, tenemos listo un equipo que actuará en situaciones de emergencia y tenemos un plan de acción. Esto no es nuevo, porque los servicios de protección forman parte del ADN de la política exterior” mexicana, señaló.

Insistió que esta representación está preparada en infraestructura para la contingencia de un mayor número de casos, ya sea con el personal del consulado o con 19 firmas de abogados con los que se trabaja de manera coordinada.

Al ser consultado sobre una supuesta ausencia de inmigrantes en centros comerciales y lugares públicos, el pasado fin de semana, por temor a enfrentar una deportación, García de Alba señaló que prefería no especular.

“Prefiero no entrar en especulaciones. No sabría explicar las causas de esos vacíos, pero creo que en este momento hay que entrar en racionalidad no en irracionalidad y acudir a fuentes de información confiables y seguras que dan los consulados”, resaltó.

“No es momento de especular ni es momento de esconderse sino de venir al consulado” para recibir información legal, aseveró el diplomático mexicano.

Señaló que en el Departamento de Protección del consulado se ofrece asesoría e información legal de diferente índole: criminal, civil, mercantil, familiar o migratoria.

Aunque “esto no es nuevo, en la actual coyuntura política hemos reforzado estos servicios, ampliando horarios de servicio, incrementado alianzas con organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa de los migrantes”.

También se han establecido alianzas con iglesias, con personajes diferentes del mundo del deporte, del arte que nos ayudan a transmitir estos mensajes, así que no es que se haya empezado a dar servicios de protección desde que entró el nuevo presidente.

“Es que hemos reforzado los servicios de protección que tradicionalmente canalizamos”, aseveró García de Alba, quien reiteró la invitación a que acudan al consulado, donde los costos por asesoría legal son gratuitos.

Sobre las nuevas iniciativas de la administración Trump sobre los inmigrantes indocumentados y su posible deportación, apuntó que su representación está lista para la defensa y brindar asesoría legal.

“Hay que asegurar siempre el debido proceso, la persona que, por cualquier razón, sea criminalizada debe saber que tiene el derecho de contar con el debido proceso, aunque se decida deportarlo”, puntualizó.