Tormenta amenaza con causar inundaciones en California

LOS ÁNGELES (AP) — El primer extremo de una potente tormenta proveniente del Pacífico ingresó el viernes al centro y sur de California, trayendo consigo lluvias que, de acuerdo con los meteorólogos, podrían ser las más fuertes en años e incluso décadas.



Con la tormenta alimentándose de una carga de humedad sobre el Pacífico, se solicitaron algunas evacuaciones preventivas en la región de Los Ángeles debido a posibles deslaves y flujo de escombros.



Las precipitaciones más recientes —que pusieron fin a la sequía— comenzaron el jueves con un frente de alta velocidad que pasó por el norte de California y dejó 0,91 milímetros (0,36 pulgadas) de lluvia en San Francisco antes de disiparse.



La tormenta del viernes se dirigió al sur de California, pero también dejó precipitaciones en el norte, hacia el Valle de San Joaquín e incluso hasta San Francisco. No se esperaba que dejara lluvias importantes más al norte, donde el daño en los vertederos de la presa del Lago Oroville, provocó la evacuación de 188.000 personas el fin de semana anterior.



"La tormenta luce como la más grande en golpear el suroeste de California esta temporada", dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en la región de Los Ángeles. "Es posiblemente la más fuerte en los últimos seis años e incluso remontándose a diciembre de 2004 o enero de 1995".



Las predicciones de precipitaciones varían de 5 centímetros (2 pulgadas) a los 15 centímetros (6 pulgadas) en la costa y podrían alcanzar entre los 12,8 y 25,4 centímetros (5 a 10 pulgadas) al pie de las colinas y en la región montañosa.



Jerry Rootlieb acumuló costales de arena frente a la puerta de madera de su casa con vista al mar en Seal Beach y dijo que eso pueda no ser suficiente para evitar que el agua ingrese a su residencia.



"Espero que no sea tan grave, pero si recibimos al menos 7,6 centímetros (3 pulgadas), superará a esos costales", dijo Rootlieb a la televisora KTTV-TV.