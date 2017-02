EU necesita barda pero para retener a inmigrantes: Los Angeles Times

Los Angeles, 21 Feb (Notimex).- Estados Unidos necesita construir un barda pero para no dejar ir a los inmigrantes de su territorio si en verdad quiere seguir beneficiándose en lo demográfico, económico y social, afirmó hoy el periódico Los Angeles Times.



“Construir un muro en la frontera con México nos costará caro en dólares y mucho más", advirtió.



"Si el muro consigue mantener a migrantes fuera, no tendremos una fuerza de trabajo lo suficientemente grande y joven como para apoyar a nuestra economía, y mucho menos para 'hacer que América vuelva a ser genial'”, sentenció.



El presidente estadunidnese Donald Trump ha reiterado su promesa de construir un muro fronterizo entre su país y México, recordó el diario.



Trump "y sus partidarios tienen en mente una barrera que mantendrá a los inmigrantes mexicanos fuera del país, (pero mejor) deberían pensar en una pared que los mantenga” dentro del terrirtorio estadunidense, insistió Los Angeles Times en una editorial.



Detalló que desde 2008, más mexicanos han salido de Estados Unidos de los que han entrado, una pérdida neta de 140 mil migrantes, según cálculos realizados por el Centro de Investigación Pew hasta 2014.



Incluso sin nuevas restricciones a la migración y las fronteras, las tendencias demográficas y económicas demuestran claramente que Estados Unidos seguirá perdiendo más inmigrantes mexicanos de los que gana.



Para lograr el crecimiento económico que Trump ha prometido, este país necesitarán productores y consumidores, y no habrá suficientes de ellos sin los inmigrantes, consideró el rotativo.



Las personas se mueven entre países por todo tipo de razones. A gran escala, o macro, los factores incluyen donde hay una economía fuerte y abundante puestos de trabajo o leyes que prohíben o permiten a los migrantes, anotó el diario.



“A nivel micro, la reubicación es personal, por razones como la reunificación familiar", señaló.



Agregó que las "fuerzas cambiantes en el trabajo en estos dos niveles ayudan a explicar por qué más mexicanos están abandonando Estados Unidos, que los que están llegando, y por qué es probable que ese patrón continúe, con o sin un muro fronterizo”, alertó.



Los economistas teorizan que la migración es principalmente una función de la oferta y la demanda de la mano de obra. Las personas se mudan de los países de salarios bajos a los de salarios altos. Y los salarios también dependen de la oferta y la demanda de trabajadores.



Durante las últimas décadas, la oferta de mano de obra de México ha sido grande en relación con Estados Unidos, en especial para trabajos que los estadunidenses no querían hacer, como el trabajo en el campo y algunos tipos de construcción.



La mano de obra ha sido más barata en México que aquí, por lo que un fronterizo podría ganar más dinero por el mismo trabajo en Estados Unidos que en casa, indicaron.



En la década de los años 90, se estimó que tres millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos empujados en especial por estas fuerzas económicas, pero desde la recesión económica de 2008, ni el empuje ha sido tan fuerte como lo era antes.



En 2007 y en 2015, el Centro Pew preguntó a los mexicanos que regresaron a casa provenientes de Estados Unidos el por qué hicieron la mudanza.



A nivel micro, menos reportaron haber tenido familiares o amigos en Estados Unidos con quienes mantuvieron contacto regular, según la encuesta de Pew, el 61 por ciento dijo que reunirse con la familia en México fue la razón principal para su regreso.



Respecto al nivel macro, la consulta encontró que un tercio de los encuestados creía que el nivel de vida no era diferente en México que en Estados Unidos, en 2015, esa cifra era un 10 por ciento más que en 2007.



Parte de la razón de esa percepción fue el hecho de que la oferta de trabajo en México está disminuyendo y los salarios están aumentando. Podemos esperar que ambas tendencias continúen durante las próximas décadas, estimaron.



A medida que la economía mexicana se ha desarrollado, el número de bebés nacidos de cada mujer ha descendido rápidamente de 6.5 hijos por mujer en 1975 a 2.2 en 2010, casi a la par con Estados Unidos, según datos compilados por Naciones Unidas.



Ahora, la escasez de mano de obra y, en consecuencia, salarios más altos están en el horizonte, indicó.



Aquí hay otra manera de ver los datos: entre 2000 y 2015, México necesitaba crear cerca de 800 mil nuevos empleos al año para contratar a jóvenes que formaban parte de grandes cohortes nacidos cuando la fecundidad aún era alta.



Pero en 2015, los niveles de la fecundidad comenzaron a desacelerarse -el número de jóvenes de 15 a 19 años de edad alcanzó su punto máximo- lo que significó menos necesidad de nuevos empleos y, en última instancia, menos razón para que los mexicanos migraran para trabajar.



Esas tendencias no son buenas para Estados Unidos; durante décadas, la tasa de fertilidad se mantuvo alrededor del nivel de reemplazo; ahora, las madres estadunidenses tienen en promedio menos de dos bebés por cada una.



Eso da como resultado un envejecimiento de la población y, sin más inmigrantes, la economía no tendrá suficientes productores y consumidores.



Los expertos estimaron que todo, desde la infraestructura hasta la defensa nacional, puede verse tensado por el envejecimiento de la población, porque el gasto en derechos extiende otros elementos presupuestarios.