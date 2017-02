Los Angeles Times sugiere audiencia a familia de mexicano asesinado

Noticias Relacionadas 2 mueren huyendo de la patrulla fronteriza en Nuevo México

Los Angeles, 24 Feb (Notimex).- La Corte Suprema de Estados Unidos debe recibir en audiencia a la familia del adolescente mexicano asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza en territorio mexicano, recomendó hoy el periódico Los Angeles Times.



“Se debe dar un enfoque similar al que se le ha dado a presos no estadunidenses en Guantanamo cuando la corte empleo un enfoque funcional, en lugar de fijarse en las fronteras nacionales y éstos (los presos) pudieron demandar por su confinamiento”, sugirió.



Con una editorial, titulada “Si una bala puede cruzar la frontera a México, así lo puede hacer la Constitución de Estados Unidos”, el diario abordó la demanda por daños de la familia de un adolescente mexicano desarmado que fue asesinado a tiros por un oficial estadunidense en la frontera en junio de 2010.



Abogados del gobierno y un oficial de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos instaron a la Corte Suprema esta semana a declarar que la familia de un adolescente mexicano desarmado, que fue asesinado a tiros por el oficial, no puede solicitar daños en un tribunal estadunidense porque el niño estaba en el lado mexicano de la frontera.



“El tribunal debe rechazar ese argumento. Puede hacerlo sin considerar que las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos sean aplicables a los no ciudadanos en todo el mundo, un escenario que parecía preocupar a algunos de los jueces en el debate oral del caso presentado el martes pasado”, anotó.



“Los hechos del caso son horripilantes", en junio de 2010, Sergio Hernández, de 15 años, jugaba con tres amigos cerca de la alcantarilla entre El Paso, Texas, y Juárez, México, recordó.



Al menos algunos de los muchachos corrió por la alcantarilla y tocó una valla en el lado de Estados Unidos, luego volvieron a correr hacia territorio mexicano cuando el oficial Jesús Mesa Jr. se acercó a la zona en bicicleta.



Mesa sacó su arma y dio tres disparos a Sergio, quien se escondía detrás de un pilar en territorio mexicano, y lo mató, indicó el diario.



Funcionarios estadunidenses se negaron a procesar a Mesa y se negaron a extraditarlo para ser procesado en México. Al buscar alguna forma de reparación por lo que consideraron un tiro no provocado, la familia del niño presentó una demanda por daños civiles en un tribunal federal de Estados Unidos.



Ante el trubunal denunciaron violaciones de la Cuarta Enmienda, que prohíbe las incautaciones abusivas y el uso de fuerza excesiva, así como la Quinta Enmienda que establece que "nadie será privado de la vida ni de la libertad (...) sin el debido proceso legal".



La cuestión clave para el Tribunal Supremo esta semana fue si un reclamo constitucional podría incluso hacerse en nombre de un ciudadano estadunidense que murió fuera de este país.



Si la familia de Sergio podría argumentar que su asesinato violó la Constitución, el juez John G. Roberts Jr. se preguntó, ¿por qué no podría hacerse una reclamación similar por parte de la víctima de una huelga de aviones no tripulados guiada desde Nevada?



Pero Robert Hilliard, el abogado de la familia de Sergio, sostuvo que el tribunal podría decidir este caso usando una prueba mucho más estrecha: que la Constitución se aplica cuando la acción de un oficial de control fronterizo se llevó a cabo en territorio estadunidense y la lesión resultante ocurrió".



Hilliard también citó un caso en el cual el tribunal aplicó las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos fuera de las fronteras del país: una decisión de 2008 en la que dijo que los presos no estadunidenses en Guantánamo podrían cuestionar la constitucionalidad de su confinamiento.



En ese caso, el tribunal empleó un enfoque "funcional", en lugar de fijarse en las fronteras nacionales. El tribunal debe adoptar un enfoque similar en este caso, y dar a la familia de Sergio el día en la corte que se merecen, subrayó.