Investigarán México y EU derrame de aguas negras de Tijuana a SD

Por: Uniradio San Diego

SAN DIEGO.- Las comisiones de Límites y Aguas de los dos países inician este viernes una investigación a fondo acerca del por qué México no avisó a Estados Unidos sobre el derrame de 150 millones de galones de aguas negras en febrero.



La investigación se acordó luego de que en audiencia pública los funcionarios de los dos países fueron criticados y presionados por residentes claramente molestos.



Describieron y mostraron fotografías de una capa café de varios centímetros que cubría playas desde Imperial Beach, junto Playas de Tijuana, hasta playas en Coronado.



Alcaldes y hasta dos congresistas federales de San Diego se unieron a las protestas.



Un representante de la CILA de México, Roberto Espinoza, dijo que no se explica por qué el gobierno del estado de Baja California no avisó a tiempo al lado estadounidense.