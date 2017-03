Cónsul mexicano asegura que en Los Ángeles no ha habido redadas

Los Ángeles, 4 Mar (Notimex).- El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, aseguró que en los primeros 40 días de gobierno del presidente estadunidense Donald Trump no se han realizado redadas contra inmigrantes indocumentados en esta ciudad californiana.



“Tenemos que usar los términos correctos: no ha habido ninguna redada en Los Ángeles desde que tomó posesión el presidente Donald Trump, solo han habido aquí 167 operativos del ICE (Oficina de Migración y Aduana )", aclaró.



Durante la inauguración de Centro de Defensoría en Los Ángeles, realizada la noche del viernes, el cónsul mexicano compartió datos concretos, que indican que por el momento ha habido menos deportaciones en promedio por mes que las que hubo con el expresidente estadunidense Barack Obama.



“Con el presidente Obama se dieron en ocho años más de dos millones de deportaciones, ahí sí hubo redadas y muchas veces ni nos enterábamos, y eran cifras muy grandes cada semana, muy diferente a lo que está ocurriendo ahora”, sostuvo.



“En este momento, sin embargo tenemos un problema de percepción, pareciera que estamos teniendo miles de deportados diarios, pero no ha sido el caso”, subrayó García de Alba.



“¿Cómo explicamos esta percepción? Bueno, porque no teníamos un presidente de Estados Unidos que mandara tuits felicitando operativos, ni teníamos esas órdenes ejecutivas que abren a todos el espectro de la deportabilidad”, indicó.



El cónsul mexicano consideró que “esto ha generado una percepción exagerada de lo que hasta este momento está sucediendo, y que, reitero, en Los Ángeles solo ha habido 167 operativos del ICE”, insistió.



En las últimas semanas, algunas informaciones acrecentaron el temor de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos a ser deportados.



Cuestionado al respecto, el cónsul llamó a ser muy cuidadosos en el uso del lenguaje, “si magnificamos operativos, lo único que estaremos generando es psicosis e impulsar a la gente que tome decisiones equivocadas”.



Comentó que varias mujeres "madres de familia, se me han acercado y me dicen que entonces no van a mandar a sus hijos a la escuela, y yo le digo que no hagan eso, que sigan con su vida normal".



“Tenemos que ser bien responsables en uso de lenguaje: una cosa son los operativos y otra redadas”, enfatizó.



Exhortó a los inmigrantes indocumentados a no dejarse dominar por el temor, “preparen un plan familiar ante la eventualidad de agentes de migración y no descarten acudir a este centro de defensoria o acudir con abogados serios”.



García de Alba reconoció que lo que ha cambiado en el accionar de ICE es que sus operativos los está llevando a cabo en todos lados y a cualquier hora, sin importar sitio, lo mismo en centros de trabajo que escuelas.



Aseguró que de los 167 operativos del ICE, si la mayoría de los detenidos hubieran tenido un plan o una asesoría legal, “estoy seguro que hubieran podido evitar su deportación”.



El consulado tiene personal destacado en centros de detención para detectar nuevos arrestos y actuar de inmediato en su representación, aseguró.



Desde este viernes, por instrucciones del gobierno mexicano, fueron instaladas oficinas de defensoria en los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos.



En la apetura de Oficina de Defensoría en Los Angreles, García de Alba estuvo acompañado por diputados federales mexicanos de la Comisión de Relaciones Exteriores, también asistieron líderes de organizaciones locales y los cónsules de El Salvador, Honduras y Guatemala.



La delegación de legisladores mexicanos esta integrada por el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el priista Victor Giordiana, la panista María Cristina Jiménez y la perredista Cecilia Soto, quienes realizan una visita de trabajo y de solidaridad con inmigrantes mexicanos.



Giordiana aseguró que en México hay un consenso generalizado de conformar un gran frente nacional y común en torno a los mexicanos en el exterior a fin de garantizar sus derechos.



La diputada Jiménez expresó que el poder legislativo mexicano está en completa solidaridad y se suma a todas las acciones de defensa de derechos humanos y de la condición de los mexicanos en Estados Unidos.



La legisladora Soto enfatizó que los derechos humanos de mexicanos y centroamericanos son inalienables e indestructibles y asistirlos es una obligación de gobierno.



Los diputados mexicanos visitarán este sábado el centro de detención de Adelanto, California, y después sostendrán diversos encuentros con comunidades en el consulado de Mexico en San Bernardino.