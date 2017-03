Bomberos de California reaniman a un perro

LOS ÁNGELES (AP) — Los bomberos de California que pasaron 20 minutos dándole respiración de boca a hocico a un perro que rescataron de un apartamento en llamas están siendo aclamados como héroes.



La propietaria del can, Crystal Lamirande, de 35 años, acababa de regresar a su apartamento en Santa Monica el martes cuando una vecina le gritó que había un incendio.



Lamirande trató desesperadamente de salvar a su perro, un bichón frisé shih tzu de 10 años llamado Nalu, pero el humo era demasiado denso para que pudiera entrar, comentó el jueves.





Momentos después llegaron los bomberos y Lamirande les dijo que su perro estaba atrapado en el interior.



En ese momento el bombero Andrew Klein entró rápidamente en acción e ingresó a gatas al apartamento en busca de Nalu mientras otro bombero lanzaba agua para controlar las llamas. Klein encontró al perro inconsciente a pocos metros del fuego en una recámara.



"Estaba totalmente exánime", dijo Klein. "Lo levanté y salí corriendo del apartamento porque el tiempo es crucial, especialmente con un perro pequeño (...) fallar no era una opción".



Mientras Lamirande lloraba de rodillas cerca de allí, Klein y su equipo pasaron los siguientes 20 minutos trabajando para reanimar al perro valiéndose de oxígeno, resucitación cardiopulmonar y lo que se conoce como resucitación de boca a hocico.



Un video tomado por un transeúnte que fue colocado en Facebook muestra a Klein y a otro bombero dándole palmaditas en el vientre a Nalu mientras comienza respirar nuevamente con la ayuda de oxígeno.



"Bien, amigo", le dice Klein al can mientras continúa frotándolo y lo alienta a caminar.



Lamirande, una enfermera radióloga, dijo que no podía creer todo el tiempo que dedicaron los bomberos para salvar a su perro, a quien describe como miembro de su familia.



"Sus ojos estaban vidriosos y no estaba respirando y di por hecho que estaba muerto", comentó. "El bombero dijo 'soy una persona positiva. Simplemente vamos a traerlo de vuelta'''.



Lamirande indicó que Nalu pasó las siguientes 24 horas recuperándose en una cámara de oxígeno y que el jueves ya era casi el mismo que antes.



"Ha estado tosiendo, pero en este momento está bien y está muy feliz y sonriendo", agregó.