Arrestan a sospechoso de asesinar a 4 personas en California

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — La policía de Sacramento arrestó el viernes a un hombre de 56 años como sospechoso de homicidio, en conexión con los asesinatos de dos adultos y dos menores cometidos un día antes en la ciudad.



Salvador Vásquez-Oliva fue detenido el jueves en San Francisco, a unos 142 kilómetros (88 millas) de Sacramento. El sospechoso estaba el viernes en la cárcel del condado de Sacramento, informó el portavoz de la policía, el sargento Bryce Heinlein.



Las cuatro víctimas fueron descubiertas el jueves por la mañana, cuando la policía irrumpió en su casa luego de que un pariente reportó que algo andaba mal.



La policía no identificó inmediatamente a las víctimas ni dio más detalles sobre ellos. Agregó que todavía no ha establecido el motivo de los asesinatos.



Investigadores identificaron rápidamente el jueves a Vásquez-Oliva, de Sacramento. Sin embargo, la policía no ha dicho que relación tenía Vásquez-Oliva, si es que tenía alguna, con las víctimas. Vásquez-Oliva probablemente conocía a las víctimas, agregó el portavoz de la policía.



"Preliminarmente, esto no parece ser un acto al azar", añadió Heinlein.



Una vecina, Rita Muñoz, dijo al diario Sacramento Bee que en la casa vivía una pareja con unos niños de 11 y 14 años.



No estaba claro por el momento cuándo fueron asesinadas las víctimas, agregó el portavoz de la policía. Las autoridades tampoco dijeron cómo fueron asesinadas.



No hubo reportes de disparos ni otros problemas en la casa hasta que el pariente llamó a la policía para reportar que estaba preocupado, puntualizó Heinlein.