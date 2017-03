En California crecen las ciudades que se declaran proinmigrantes

Pasadena.- El consejo municipal de la ciudad de Pasadena aprobó la víspera una resolución para fortalecer la protección a inmigrantes residentes, en una medida contraria a la política federal lanzada por el presidente Donald Trump.



La medida fue aprobada de forma unánime este lunes, el mismo día en que el procurador federal, Jeff Sessions, advirtió que se podrían retener recursos federales a aquellas ciudades que se han declarado como "santuario" de inmigrantes.



Sin declararse como ciudad "santuario", Pasadena es un suburbio a unos 20 kilómetros al norte de Los Angeles y forma parte de un numeroso grupo de ciudades y condados que se han declarado proinmigrantes y en donde California pronto podría declararse estado "santuario", con lo que sería el primero en el país.



La medida enumera los pasos que los empleados de la ciudad tomarán para proteger a los inmigrantes, incluyendo la protección de la información sobre el estatus migratorio de una persona y no pedirle al departamento de policía que haga cumplir las leyes federales de inmigración.



La policía de Pasadena reafirmó su antigua política de no hacer cumplir la ley de inmigración y sólo involucrarse con el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos si se trata de asuntos de seguridad nacional.



Desde la elección del presidente Donald Trump, Santa Ana y Malibu se han unido a las ciudades de Long Beach y Los Ángeles, así como Santa Clara, San Francisco y Sacramento como ciudades santuario.



El concejal de Santa Ana, Sal Tinajero, dijo que consideró los comentarios de Sessions a los periodistas el lunes como "altamente políticos y una forma de intentar intimidar ciudades como la nuestra".



Tinajero dijo que los residentes de esta ciudad, a unos 60 kilometros al sur de Los Angeles, no necesitan estar demasiado preocupados por las advertencias.



"Les digo a nuestros residentes que se mantengan firmes porque vamos a pelear legalmente", dijo Tinajero. "Creemos que tenemos la ventaja aquí porque no hemos violado la ley. Estamos bien dentro de nuestros derechos de operar de esta manera".



Cualquier intento de recuperar las subvenciones también se cumpliría con una demanda si es necesario, dijo Tinajero.



California recibió alrededor de 50 millones de dólares en subvenciones federales para combatir el crimen el año pasado.