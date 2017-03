Mayoría de californianos se opone a muro de Trump

Los Ángeles.- Más del 60 por ciento de los californianos se opone a la construcción de un muro en la frontera con México, como pretende el presidente Donald Trump, según un sondeo realizado por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley.



Según la encuesta, que fue aplicada a más de mil votantes registrados, los californianos mantienen opiniones divididas sobre temas como las ciudades santuario del estado, la construcción de un muro fronterizo y la inmigración indocumentada.



El sondeo reveló que alrededor del 49 por ciento de los encuestados cree que las fronteras de Estados Unidos están seguras, mientras que el 51 por ciento respondió que no.



Asimismo, del total de republicanos entrevistados, alrededor del 76 por ciento consideró que las fronteras de Estados Unidos no son seguras, mientras que el 61 por ciento de los demócratas opinó que sí lo son.



Casi el 60 por ciento de los californianos se opone a los planes del presidente Donald Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.



El 82 por ciento de los demócratas se pronunció a favor de autorizar una vía para la ciudadanía a inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos varios años, tienen un trabajo, no han cometido un crimen grave, han aprendido inglés y pagan impuestos.



La mayoría de los republicanos también favorecieron este enfoque.



Más del 40 por ciento de los californianos considera a la inmigración indocumentada como un "problema muy serio" en comparación con hace 10 años, cuando el 49 por ciento pensaba que era un problema serio, de acuerdo con la encuesta.