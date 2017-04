Realizan cateo en casino de Los Angeles

Los Angeles.- Autoridades federales realizaron hoy un cateo en un casino de Los Angeles, California, como parte de una investigación en curso sobre un posible fraude criminal.



La incursión policial se llevó a cabo en un popular centro de juegos y diversión conocido como el casino y hotel Bicycle en Bell Gardens, localizado en un suburbio de Los Angeles.



La vocera de la Oficina de Inmigracion y Aduanas (ICE), Virginia Kice, dijo que debido a que la investigacion está en curso no se puede comentar detalles sobre su naturaleza debido a que la acusacion está sellada en la corte.



En el operativo participaron miembros de High Intensity Financial Crime Area Task Force, una coalición de agencias del orden que tienen que ver con crímenes financieros y que incluye al ICE; al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS); al Buro de Control de Juegos de Azar de California; y a la Oficina del Fiscal Federal, explicó Rice.



The Bicycle Casino ha tenido una larga y colorida historia en Bell Gardens. El gobierno federal asumió la propiedad parcial del casino en 1991 después que un jurado encontró que 12 millones de dólares de los 22 millones de dólares usados en su construcción provenían de contrabandistas de la droga de la Florida.



Cinco años después, el gobierno federal vendió su parte del casino a una gran compañía británica de juegos de azar. El casino ahora es propiedad privada del Bicycle Hotel & Casino LLC.