Presentan cargos a jugador de Xolos por tráfico de drogas en EU

San Diego, 13 Abr (Notimex).- El futbolista Daniel Gómez, del equipo mexicano los Xolos de Tijuana, fue acusado formalmente de cargos de contrabando de metanfetaminas, a una semana de que fue arrestado en la frontera de Estados Unidos con México, reportaron autoridades estadunidenses.



Gómez, defensor del equipo de la segunda división y quien también tiene la nacionalidad estadounidense, fue detenido el pasado 5 de abril acusado de introducir unos 24 kilos de metanfetaminas a Estados Unidos.



De acuerdo con los cargos formales que se le presentaron el martes en el Tribunal federal en el distrito Sur de California en San Diego, el juez ordenó que Gómez debe permanecer retenido, ante el riesgo de que pueda huir.



Gómez fue arrestado después que intentó entrar a territorio estadunidense desde México en el cruce fronterizo de Otay Mesa, diciéndole a un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza que viajaba a Estados Unidos para trabajar.



El oficial registró el automóvil de Gómez y notó que el neumático de repuesto en su maletero no tenía el peso habitual, según los archivos de la corte.



Un oficial cortó la llanta de refacción y encontró 23 paquetes en envoltura de plástico, papel carbón, cartón y cinta de embalaje, que contenían una sustancia cristalina que, después de las pruebas correspondientes, resultó positiva para metanfetamina.



Agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional entrevistaron a Gómez y les dijo que era dueño del automóvil, pero que lo había cambiado hace tres meses a una persona no identificada, y luego se negoció de nuevo para recuperarlo hace un mes, según los registros judiciales.



El futbolista le dijo a los agentes que había dejado su casa en Tijuana y planeaba desayunar en un restaurante en National City en San Diego, antes de regresar a México para practicar futbol más tarde esa mañana.



Gómez afirmó que no sabía nada de las drogas en el vehículo, según los registros de sus declaraciones.



La Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza volvió a inspeccionar el automóvil y encontró 11 paquetes más en los paneles. En total, los 34 paquetes reportaron unos 24 kilos de droga, según el expediente.