Reina de belleza acusada de pornografía infantil en California

NEWPORT BEACH, California, EE.UU. (AP) — Una ganadora de un concurso de belleza de California se declaró culpable de posesión de pornografía infantil y de cometer actos lascivos con un menor.



Meghan Alt, quien fue elegida Mrs. Condado Orange en California en el 2014, solicitó negociar con la fiscalía y fue sentenciada a 300 días de cárcel y tres años de libertad condicional.



La fiscalía desechó dos cargos adicionales de actos lascivos con un menor.



Alt, de 27 años, recibió la orden de cumplir su condena de prisión a partir del viernes.



El abogado de la mujer no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el particular.



Alt, arrestada en 2015, vendió imágenes de un pariente de cuatro años a un soldado de la infantería de marina, según los fiscales.



La mujer tiene tres hijos y es oriunda de la ciudad de Irvine, en el sur de California.



Alt se coronó en 2014 Mrs. Condado Orange y participó el mismo año en el concurso Mrs. California.