Una pesadilla interminable, los primeros 100 días de Trump: activistas

Los Ángeles, 29 Abr (Notimex).- Dirigentes y activistas de derechos humanos en Estados Unidos coincidieron hoy en que los primeros 100 días de Donald Trump como presidente del país son una interminable pesadilla, aunque a su vez han traido unidad entre organizaciones latinas y otras minorías.



Así lo señalaron a Notimex, con diversos matices, dirigentes de la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes, Angelica Salas; la Coalición por los Derechos Plenos, Juan José Gutierrez; y la Red Nacional de Jornaleros, Pablo Alvarado.



Salas, de raíces mexicanas, manifestó que los primeros 100 días de gobierno del presidente Trump “representan el secuestro más significativo del gobierno estadunidense”, y "están tristemente estropeados por la torpeza moral a diferencia de todo lo que hemos visto antes".



“Su escasa ocupación se ha visto afectada por la Constitución, el orgullo por el desdén, la incitación a dividir y conquistar y más de 60 demandas presentadas en su contra en un tribunal federal”, indicó.



La dirigente destacó que a través de decretos, memorándums, proclamaciones y resoluciones de la Ley de Revisión del Congreso, Trump ha demostrado su ineficiencia para trabajar con otros, incluso con miembros de su propio Partido Republicano.



Agregó que el presidente Trump ha utilizado sus primeros 100 días en el cargo “para dividir a Estados Unidos en inmigrantes y no inmigrantes, y además su retórica antiinmigrante ha sido tóxica, incendiaria y con discurso de odio”.



“Esperamos que eche un vistazo a sus primeros 100 días y cambie de rumbo. No hacerlo amenaza la seguridad de la patria, daña al pueblo en temas clave como la atención de la salud, libertad religiosa, mujeres, inmigración, medio ambiente”, dijo.



Para el dirigente de la Red Nacional de Jornaleros, en sus primeros 100 días el mandatario estadunidense creyó que se puede hacer un mejor país basándose en un discurso del miedo.



“Con su maquinaria de deportación tiene atemorizada a la comunidad inmigrante, pero ésta ha estado respondiendo de forma valiente y lo seguirá haciendo durante toda la administración”, advirtió.



En tanto, el dirigente la la Coalición por los Derechos Plenos consideró que “Trump con sus primeros 100 días ha sido el factor de unidad en la comunidad inmigrante, así que estimo que ésta crecerá en respuesta sólida y de resistencia".



“Estos 100 días serán el alumbramiento no solo para la unidad social en contra del racismo y la discriminación, sino que serán el factor que impulse y atraiga la anhelada reforma migratoria amplia, integral y humana”, vaticinó.



“Con la respuesta de una creciente y gran unidad de coaliciones es solo un aviso y un adelanto de lo que está por venir y es la unificación no solo de inmigrantes sino de más sectores de Estados Unidos”, sentenció.



Duante sus primeros 100 días de gobierno, que se cumplen este sábado, Trump ha firmado 31 órdenes ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria; cambió las prioridades de detención y deportación de indocumentados y abrió una oficina para ayudar a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes.