VIDEO: Taco Guru, la aplicación móvil para los amantes de los tacos

México, 31 Mar (Notimex).- Para los mexicanos, cualquier hora y establecimiento es ideal para comer tacos, por ello la nueva aplicación móvil (App) Taco Guru, busca satisfacer los paladares más exigentes con un catálogo de más de 75 mil taquerías en la República mexicana.



La “biblia moderna de los tacos”, como la llama su creador Ernesto Bredee Santos, es una plataforma de búsqueda y recomendación, donde a través de su portal web y App, la gente podrá encontrar de tripa, carnitas y barbacoa.



O bien de pastor, suadero, bistec, canasta, buche, guisado, camarón, veganos, exóticos, entre otros.





En entrevista con Notimex, Bredee Santos explicó que la App trabaja con base en cercanía, popularidad y tipo de taco. Además, las personas que visiten cualquier “santuarios del taco” tendrán la oportunidad de hacer reseñas y tomar fotos, en favor de la comunidad taquera.



“Es un directorio digital, interactivo con juegos, para hacerlo más divertido. Cuando hagas un check in en la taquería recibirás medallas, de ahí vas a ir subiendo de nivel hasta ser un taco guru”, señaló.



Pero la App no se limita sólo a taquerías fijas, ya que se podrán encontrar hasta los puestos del tianguis que vendan este platillo representativo de la gastronomía mexicana, siempre en búsqueda del mejor taco.



“Cualquier tipo de establecimiento que venda tacos va a estar dentro de Taco Guru. Puede ser un restaurante chino que venda tacos de lechuga con carne, si es taco y está en tortilla está en Taco Guru”, aseveró.



Bredee Santos reveló que tan sólo en la Ciudad de México tiene registradas 18 mil taquerías. Al tiempo que, en cada estado cuentan con un mínimo de 500 establecimientos.



Así, para aquellas personas que viajan a diferentes entidades del país y no pueden dejar de comer sus tacos favoritos, la aplicación ofrece un sistema de notificación, el cual avisa al usuario que lugares ofrecen el platillo predilecto.





“Por ejemplo, si te metes a la aplicación y buscas tacos al pastor en Ciudad de México, después vas a Mexicali también buscas de pastor, a la tercera vez Taco Guru te dice: estás en Monterrey, quieres conocer los mejores tacos al pastor”, detalló.



El desarrollador también busca que Taco Guru se convierta en una guía culinaria para los turistas cuando vistan México, ya que sería una herramienta de utilidad para que ellos puedan taquear de forma más tranquila por el país.



Taco Guru estará disponible a partir de este 31 de marzo para todos los dispositivos móviles que cuenten con los sistemas operativos iOS y Android.



Así, con doble tortilla, de maíz o harina, la carta de presentación de la cultura mexicana en el mundo estará disponible también a través de la tecnología.