PC sin recurso para vigilar modificaciones en estructuras particulares

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Pese a que la dirección de Protección Civil Municipal carece de los recursos necesarios para vigilar las modificaciones que hacen particulares a sus estructuras generando condiciones de riesgo en unidades habitaciones, el titular de esta área, José Rito Portugal exhortó a la sociedad a asesorarse adecuadamente para evitar explosiones como la que se registro en Lomas Verdes.

“Sin duda la auto construcción ha traído grandes problemas a las casas habitación y la recomendación es que pueden hacer ampliaciones, pero con la asesoría técnica de un ingeniero, de un arquitecto que son las personas capacitadas y preparadas en la materia para que esas ampliaciones sean seguras, la autoconstrucción nos ha traído grandes incidentes muy fuertes por la falta de asesoría de un experto en el tema. Son cuestiones estructurales, pudiera realizar una inspección, pero sería meramente ocular, ahí se necesita la visita de expertos, personal técnico calificado en tema de estructuras para verificar si una ampliación puede comprometer o no la construcción principal”, comentó.

A este respecto, el director de Bomberos de Tijuana, Carlos Gopar Uribe aseguró que en el caso de la explosión que se registro el cinco de diciembre en un departamento de Lomas Verdes, éste organismo no fue convocado para atender la fuga de gas, a pesar de que se tiene el registro de llamas al C4 pidiendo su intervención horas previas al siniestro.

“Habría que revisar esa situación a detalle y de alguna u otra manera como dirección de bomberos nos corresponde atender este tipo de situaciones, es muy importante entender y el peritaje determinara donde se presenta el problema nosotros hemos expresado que en estas fechas el numero de explosiones se aumenta sobre todo por instalaciones en mal estado, durante mucho tiempo hago una instalación y se considera que es para toda la vida y de repente no son los materiales, las mangueras adecuadas y muevo la secadora, la estufa para realizar algún tipo de ratera o limpieza y no me percato que pudo haberse aflojado y ahí se genera la problemática. Nosotros atendimos una explosión”, mencionó.

En este sentido, el capitán Gopar indicó que en temporada navideña se incrementan los siniestros con fuego hasta un 40%, por lo que llamó a la prudencia en los festejos navideños.

“Alrededor de 40% en el número de servicios que se involucran incendios en casa habitaciones, pastizales a veces a la gente les gusta mucho celebrar lanzando cuetes y de repente tira un cuete aquí y cae en el terreno de atrás que estaba la casa sola y esa situación ya es un riesgo, aquí somos todos como sociedad para evitar este tipo de tragedias y si hay un aumento muy significativo en esas fechas porque del 30 de noviembre al 20 de diciembre hemos atendido más de 800 servicios en la dirección de bomberos”, expresó.