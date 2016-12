Tijuanenses piden consulta ciudadana antes de aplicar incrementos

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Respecto a los diversos incrementos a aplicar a partir de enero, los tijuanenses consideraron que las autoridades deben realizar una consulta antes de aplicarlos.



Ricardo Estar, vecinode Playas de Tijuana, lamentó los aumentos en pago de predial, alumbrado público, estacionamientos públicos, agua, entre otros, ya que son demasiadas las alzas y los salarios muy bajos.



"Aunque sean gobierno, no se pueden tomar decisiones en lo particular, creo que esto debe de ser una consulta, ver en la situación que se presenta en la frontera, el dólar por las nubes, los salarios por los suelos, deben hacer un análisis, cualquier impuesto o cualquier pago llámese ayuntamiento o estado o federación", dijo.



El señor Julián Landí, vecino de la colonia Libertad, coincidió con Ricardo Estar en cuanto a que los tijuaneses estarán obligados a cubrir diferentes incrementos con sueldos raquíticos.



"Es un golpe certero a la economía familiar, de nada sirve el aumento al salario", mencionó.



Por su parte, Javier Ávila, residente de la colonia Manuel Paredes, solicitó a los gobiernos apegarse a la realidad "la situación económica es difícil, no más impuestos, los salarios están muy bajos, que hagan leyes más justas apegadas a la realidad".