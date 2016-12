Imjuv no se dedicará solo a dar becas

- Imjuv buscará implementar programas en prevención del delito en jóvenes.

TIJUANA.- Durante la actual administración el Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv) se dedicará a apoyar la educación de los jóvenes no sólo con becas como se había limitado en otros ayuntamientos que aplicaban los recursos a emprendedores y descuidaban un poco este sector de la comunidad.

El director del Imjuv, Miguel Antonio Loza, resaltó que se ha descuidado este ámbito y repercute en que estos realicen prácticas ilícitas, en lugar de buscar programas que los motiven a estar ocupados, ya sea deporte, cultura, actividades en pro del ambiente o estudio.

Tan sólo en Tijuana existen más de un millón de jóvenes y representa el 30% de la población, por ello requiere de mucho apoyo y programas que los motiven a salir adelante.

Recordó que la paramunicipal tiene como objetivo acercar herramientas de desarrollo para los jóvenes, en el ámbito educativo, laboral, y en la participación ciudadana.

Comentó que en las últimas administraciones priístas hubo un apoyo limitado a estudiantes, además de un esfuerzo para que los emprendedores salieran adelante con sus ideas.

"Pero debemos penetrar en comunidades por el tema de prevención del delito", enfatizó.

Declaró que de manera coordinada con otras instancias buscarán el empoderamiento de los jóvenes en espacios rehabilitados, que genera un mejor ambiente en la comunidad y promueve la creación de más espacios para ellos.

Añadió que si existe alguno que tenga la idea de desarrollar un producto o una Asociación Civil, tienen las puertas abiertas en sus instalaciones sobre la Calzada Tecnológico.

"Lo que buscamos es que los jóvenes no delincan, que no dejen sus estudios y no estén inactivos, los necesitamos ocupados en actividades recreativas", expuso.

El Imjuv forma parte del Consejo de Prevención del Delito, donde coadyuvará para que se fomente la práctica de la denuncia, del apoyo entre vecinos y donde se buscarán medidas para que tengan la confianza de poder salir adelante.