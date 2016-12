Garantizan atención a migrantes mexicanos en albergues de Tijuana

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- La atención a los migrantes mexicanos que son deportados por la frontera de Tijuana seguirá siendo una prioridad de atención para la Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California.

“Nunca dejamos a un mexicano fuero que es deportado, tenemos otra sala igual como esta, ahorita es un dormitorio, ya tiene como tres semanas, hemos tenido hasta 180 en la casa, entonces si llegan 50 deportados hoy van a entrar aquí y después nos acomodamos a ver lo que podemos hacer”, mencionó el director de la Casa del Migrante de Tijuana, P. Patrick Murphy.

Desde mayo han estado llegando a esta frontera miles de migrantes sudafricanos y haitianos, hoy en día entre los 22 albergues en todo Baja California se encuentran distribuidos 4 mil 185 en espera de que Estados Unidos les conceda el asilo, sin embargo durante este tiempo las autoridades estadounidenses no han dejado de deportar mexicanos.

“México tiene que abrir un espacio grande, estamos haciendo un trabajo extra y ya después de siete meses este no es de paso, este va a seguir, yo puedo imaginar que va a seguir un año más, este flujo de haitianos”, manifestó.

Un alto porcentaje de los mexicanos deportados se van a sus lugares de origen después de pasar la primera noche en la Casa del Migrante, se les brindan los medios para que puedan regresar a casa.

“En los últimos dos meses gracias a Dios que no hemos tenido muchísimos deportaciones, hay días sí, cuando llegan números grandes y la mayoría se van al día siguiente y en los últimos días hemos tenido transporte gratis hasta su lugar de origen”, comentó.

Un promedio de 3 millones de personas han sido deportadas en la administración del presidente Barack Obama, cifra que no dudan podría ser superada en el mandato de Donald Trump.

“Pero mi miedo que si empiezan a hacer más deportaciones, no tiene que ser mucho, por ejemplo 5% más, la casa va a estar completamente llena porque con el sistema que existe hoy en día, los haitianos que llegan aquí esperan dos meses por su cita, entonces dos meses cien personas en la casa que no van a mover, no van a trabajar, no van a salir, reducen en una forma muy grande lo que es nuestro espacio”, agregó.

Un promedio de entre 120 a 180 migrantes mexicanos son deportados al día por la frontera de Estados Unidos con Tijuana, de estos alrededor de 45 optan por irse a la Casa del Migrante principalmente.