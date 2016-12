Incendios en fábricas de químicos con menor daño que la de pinturas

- El incendio en la empresa de pintura se registró en febrero del 2016 a unos metros de la central camionera.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Los incendios en las fábricas donde manejan químicos generó un daño importante al aire de la ciudad, sin embargo, este fue en menor medida que el que se registró en 29 de febrero de este año, en una empresa de pinturas.

De acuerdo con el director de Bomberos de Tijuana, Carlos Gopar Uribe, aunque no es la autoridad conducente que confirma el daño, por haber atendido los tres siniestros recuerda que la cantidad de humo que desprendió sobre el ambiente fue mucho mayor.

Señaló que tienen que hacer revisiones más profundas sobre los últimos dos, ya que es mucha coincidencia que se dedicaran al mismo giro.

Destacó que fue cuando no había personas, por lo que cabe la posibilidad de que haya sido generado por el factor clima o una programación errónea en el cambio de turno.

Manifestó que estas empresas están muy fiscalizadas, cuentan con los permisos federales y también con los municipales, sin embargo, estarán en indagaciones sobre el siniestro.

Gopar Uribe recomendó tener más cuidado en estos días, si salen de sus casas no dejar conectadas las luces navideñas, revisar que no haya fugas, evitar en la medida de lo posible anafres y fogatas dentro de las viviendas y de ser posible no usar cohetes, menos si no hay alguien que sepa maniobrar con ello.