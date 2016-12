Canaco amenaza con engomar vehículos irregulares en enero

Noticias Relacionadas Sector automotriz reconoce labor por regular importación de usados

- Exigen a la SHCP la importación de todos los vehículos que cumplan con las normas.

- El decreto vehicular de nueva cuenta no fue modificado.

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no modifica el decreto para la importación de autos usados, la Cámara Nacional de Comercio en Baja California organiza para el mes de enero lo que podría ser un ‘emplacamiento’ advirtió su presidente en Tijuana.

“Si en enero no recibimos respuesta nosotros, ya hay un acuerdo de todas las Canacos y de todos los grupos especializados de meternos a la ilegalidad, vamos a empezar a engomar carros también, ponerles ‘Canaplacas’ o lo que sea, pero ya no es justo, es un coraje de todos los días de ver la impunidad de cómo operan esas gentes y las complacencias de las autoridades que es lo más vergonzoso”, dijo el presidente de la Canaco de Tijuana, Gilberto Leyva Camacho.

El presidente reconoció y criticó este tipo de medidas que han tomado algunos grupos de ampararse para poder circular ilegalmente por Baja California, pero ha sido bajo el consentimiento de la propia autoridad.

“Ya es una sinverguenzada esto, pero es una complacencia del gobierno, los pillos donde quiera existen, pero los pillos lo triste es cuando los protegen las autoridades y en este caso vemos que hay una protección, no sé, será contubernio ahí de corrupción, porque yo no creo que una persona esté dando placas y las autoridades se hagan de la vista gorda y no más lo vean pasar como algo normal, cuando es una sinverguenzada que un particular de placas y la autoridad lo respete”, detalló.

Con las medidas que implementa la autoridad federal lo único que provoca es la circulación ilegal de vehículos, por eso la Canaco ha insistido a la Secretaría de Hacienda que permita la importación de todos los modelos siempre y cuando cumplan con los requisitos como es en Estados Unidos.

“Ahora, la gente tiene razón, son importaciones altísimas, caras, que la gente no puede pagarlas, un carro les cuesta 800 y la importación 2 mil. Allá (en Estados Unidos) circula cualquier vehículo no más que cumpla con la norma ambiental, allá circula un vehículo del modelo del 76 o 70, siempre que vaya al DMV y cumpla con la norma, que es la 041 aquí en México, o sea pasar un vehículo por certificado de smog”, refirió.

Según Canaco aparentemente el decreto del 2017 para la importación de autos usados no sufrió modificación, seguirá siendo igual que el de este 2016, por lo que en enero los presidentes de ésta Cámara darán a conocer sus acciones a tomar ante la negativa federal.