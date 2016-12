Bomberos y PC atienden a afectados de Lomas Verdes

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Personal de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tijuana inspeccionaron este lunes la situación que guardan los edificios aledaños al que sufriera una explosión el pasado cinco de diciembre en el fraccionamiento Infonavit Lomas Verdes para determinar si existe la posibilidad de que se registre otro incidente debido a posibles daños que pudieran sufrir las tuberías de gas por el siniestro.

Bonifacio Contreras, uno de los residentes del edificio 17115-F en el que se registró la explosión habló sobre la inspección.

“Sobre la visita de hoy prácticamente los señores de Protección Civil y Bomberos vinieron a ver alrededor del edificio, unos 15 ó 20 edificios para ver las instalaciones de gas, minitas que están a la vista, hacer recomendaciones a la gente para que las asegure, hacer recomendaciones a la compañía de gas” comentó Bonifacio Contreras, un vecino de Infonavit Lomas Verdes.

Asimismo, mencionó que los servidores públicos de estas dos áreas indicaron que corresponde a la Dirección de Administración Urbana del municipio el determinar si pueden o no el volver a habitar sus departamentos, pues cuatro de los 10 de departamentos ya no cuentan con seguro del Infonavit, pues habían terminado de pagar sus créditos.

“Ya se presentó la aseguradora por parte del Infonavit que a las personas que tienen vigentes su crédito tienen un seguro que les pueden ayudar para reparar o con un posible cambio de departamento, a los que ya pagamos que somos 4 ó 5 personas, el seguro no abarca nada, por cierto el viernes tuvimos una cita en el Infonavit y estuvo presente el director de Bomberos, el de Protección Civil, el de la policía municipal y ahí se habló de lo que paso, pero ninguno de ellos nos pueden dar una repuesta si podemos habitar o no los departamentos, esperamos la respuesta del departamento de Administración Urbana, hay un nombre de la Ing. Aidé Martínez Espinoza que es la más buscada por nosotros para que le de la agilidad y dictamine si podemos habitar o no y podamos tocar puertas donde debamos hacerlo”, agregó.

En este sentido advirtieron que de no obtener una alternativa de solución reingresaran a sus viviendas, a pesar del riesgo que ello pueda implicar.

“Las cuatro personas que estamos ahí involucradas que ya pagamos y no recibimos apoyos del Infonavit estamos en lo dicho de meternos ahí porque ya lo pagamos y si llega Protección Civil o el Ministerio Público y nos dicen que tenemos que salirnos, pues si nos quieren sacar que nos busquen donde vivir”, añadió.