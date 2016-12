Productiva Navidad registraron comercios en ventas

Por: Alberto Elenes



TIJUANA.- Las ventas decembrinas de este 2016 resultaron fructíferas para el comercio local, al punto que registraron un incremento considerable comparado con el 2015, informó la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana.



“Estamos contentos con el comportamiento del comercio en Tijuana, hubo mucha afluencia hasta de propios americanos que venían a comprar aquí en Tijuana, hice un recorrido durante estos días, quise entrar a Plaza Río y era imposible, estaba saturado el estacionamiento, el (mercado) Hidalgo, Costco, todas las tiendas se miraban pero increíblemente lleno los estacionamientos” comentó

Gilberto Leyva Camacho, presidente de Canaco Tijuana.



El beneficio fue en todos los sectores, incluyendo al restaurantero, asegura el presidente de los comerciantes de Tijuana, cuya causa se deriva al incremento del valor de la moneda estadounidense frente al peso.



“Yo siento que lo que más influyó fue el tipo de cambio, la gente le dolió ir a comprar dólares de 20 pesos para irse a consumir a Estados Unidos y muchos emigrados que viven en Tijuana pero que son más de 60 mil, tengo entendido, yo creo que la mayoría prefirió comprar en Tijuana que ir a comprar a Estados Unidos, porque su dólar les rindieron más aquí en México” expresó.





Desde el punto de vista del presidente de Canaco Tijuana, los cruces fronterizos tuvieron menor saturación que en años pasados.



“Vine aquí a la cámara y mire que las colas no eran como en otros años, en otros años la gente se iba a Tecate a cruzar porque era imposible cruzar por Tijuana, buscaban otras alternativas o se iban a dormir un día antes a Estados Unidos para hacer las compras, cosa que este año no sucedió” manifestó Leyva.



La Cámara de Comercio de esta ciudad aún no tiene el corte oficial sobre de las ganancias obtenidas en esta temporada navideña, esperan que sea en el transcurso de los siguientes días cuando estén en condiciones de informarlo.