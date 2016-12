Tienen que pagar para salir de sus casas cada vez que llueve

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la calle Potrero en la colonia Granjas Familiares del Matamoros pagan de manera particular el emparejamiento de sus calles para poder salir de sus casas, debido a que se encuentran intransitables por el lodo.

Marco Antonio Rojas Lerma indicó que sólo lleva seis meses viviendo en esta calle, pero desconocía los severos encharcamientos que en ella registran cuando llueve.

"Nosotros tenemos poco tiempo aquí, pero no sabíamos de este problema de que toda el agua que baja de dos cuadras arriba vienen a dar aquí, se inunda, era como un lago y los vecinos de aquí no podíamos entrar tuvimos que hacer una zanja a pala y pico para que saliera el agua y ahora un inquilino que vive aquí enfrente hizo el contrato de los muchachos para que la nivelen, para que le den un declive porque es imposible vivir aquí cuando llueve, de hecho tenemos una plática con el señor que nos vendió porque supuestamente no es accesible el domicilio no tenía porque venderlo y como lo compramos en verano no sabíamos, es un caos y ahorita esta seco, era una laguna, le abrimos agua y se fue toda el agua hasta la carretera porque aquí se estanco toda el agua cuando estaba lloviendo, pero esto es vía particular y sería bueno que el municipio se apiade de nosotros y venga a ver lo que está pasando con nosotros", expresó el vecino de la calle Potrero.

A tres días de que se registrara la última lluvia en Tijuana, la calles de esta colonia que se encuentran sin pavimentar, hoy están saturadas de lodo fresco por lo que algunos particulares han puesto maquinaria para hacer transitable la vía, pues ninguna autoridad municipal los asiste.

"El ingeniero es el dueño de la máquina y nosotros estamos colaborando aquí para ayudarlos a sacar el encharcamiento que hay aquí porque nos sirve a nosotros, nosotros entramos por aquel lado, pero también entramos acá, pero nunca hemos sabido que venga el ayuntamiento venga a ver la laguna que se hace aquí", señaló Rafael Campos.

Miguel Ángel Morales quien también reside en esta calle explica que junto a otros vecinos que tiene un familiar de la tercera edad y cuando llueve no pueden salir de sus casas, por lo que piden a autoridades municipales que lleven maquinarias para compactar el lodo que se forma frente a sus viviendas.

"Tenemos como dos años aquí y nada, cuando llueve no salimos si llueve dos o 3 días aquí nos quedamos porque no hay forma de salir, no hemos solicitado el apoyo al ayuntamiento, pero sería bueno que vinieran, los vecinos aquí pagaron porque se les hace ahí una laguna, de hecho nosotros ya nos estamos cooperando para arreglar, pero si nos costaría como unos 10 mil pesos para tiempo de lluvia poder salir, tenemos un vecino de la tercera edad que tiene que ir al hospital y cuando llueve, pues no va a ninguna parte", sostuvo Morales.