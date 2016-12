Piden drenaje para Granjas Familiares; actualmente da a la calle

Noticias Relacionadas Tienen que pagar para salir de sus casas cada vez que llueve

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de una sección de la colonia Granjas Familiares piden a la CESPT que instale el drenaje, pues hace un mes los dotó de agua potable, pero las negras deben descargarlas en diversas direcciones.

La señora Tomasa Fuentes, quien es residente de la calle Camperos expuso la necesidad de cerca de 40 familias que viven en su calle de contar con el drenaje, pues a un año de que la CESPT les instaló el agua potable, no cuentan con este servicios y por tanto derraman sus aguas negras donde pueden, mientras tanto la calle luce encharcada de agua, por lo que también requieren de la presencia del ayuntamiento para que puedan retirar el exceso de liquido que no les permite circular en su calle.

"Está muy feo, queremos que nos apoye el presidente que nos eche el pavimento, que nos ponga el drenaje, ya nos pusieron el agua, pero drenaje no tenemos toda el agua se va para el patio, queremos que nos ayuden porque para salir a trabajar no podemos salir, aunque sea arena le echen por mientras, ya fuimos al ayuntamiento, pero nos pidieron que tengamos calma, los de CESPT no nos dijeron nada, ya va a ser un año que nos pusieron el agua, las lámparas apenas nos las pusieron ayer, tardamos un mes sin luz", indicó.