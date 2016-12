Exigen a CFE repare poste; ponen en peligro a vecinos del Rubí

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecino de la colonia Jardines del Rubí exige a la CFE que repare de manera definitiva el poste que está por caerse, pues puede provocar un incendio de derrumbarse sobre su propiedad ubicada en la calle General Abelardo L. Rodríguez esquina con Bustamante.

El señor Rubén Galindo expuso que desde hace un mes el poste que se encuentra colindando con el taller mecánico que el cuida se inclinó sobre el muro, por lo que trabajadores de la CFE acudieron a reparar el problema, sin embargo, lejos de cambiar el poste o volverlo a reinstalar, sólo colocaron un poste paralelo para sujetarlo de ahí con unas cuerdas.

Sin embargo, 15 días después de esas reparaciones de la CFE el poste nuevo que instalaron comenzó a incendiarse, durando así cerca de 4 días, sin que los bomberos lo apagaran, por lo que el quejoso explica que esta situación sigue siendo riesgosa, pues el transformador que se encuentra en dicho poste puede caer en el terreno que el custodia y por tanto pide la intervención de autoridades municipales o de la paraestatal para que reparen de manera definitiva el problema y deje de ser un riesgo para quienes ahí habitan.

"Llamé a los bomberos, tres veces vivieron y se paraban nadamás a platicar y el poste quemándose y en la 3ª vez le dije que definitivamente lo apagaran, que era su trabajo, que era una vergüenza que no tuvieran una bombera con una escalera que subiera hasta arriba y le echaran el chorrito y yo saque mi extinguidor, le dije ahí duermo en esa oficina y me puede caer el transformador y me dijo el jefe de bomberos, un pelón, de unos 35 años y me dijo que a mi no me importa su vida y ya tenía 3 o 4 días ese incendio y la gente asustada", expresó.