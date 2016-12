Municipio detiene trámites y multa a comerciantes del Centro

Noticias Relacionadas Si ciudadanía no paga predial, habrá problemas en servicios públicos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Pequeños comerciantes de la delegación municipal del Centro señalan que la indefinición que mantiene el Ayuntamiento de Tijuana al no designar titulares en estas áreas genera retrasos en trámites que deben de realizar ante estas instancias, aunque no por ello personal de fiscalización ha dejado de realizar visitas a sus comercios buscando motivos para multar y sancionar.

La señora Araceli Medina, quien tiene una estética en la calle Constitución de la zona Norte indicó que tiene cuatro meses solicitando la licencia de operatividad, pero debido a la transición de gobierno, no se le ha entregado el documento, mientras tanto a ella si la multan porque no ha cumplido con la renovación de un sello que debe obtener cada 15 días en el Palacio Municipal.

“Hasta hoy en día el permiso no ha salido, no fui por el sello porque hay que ir por la renovación del sello cada 15 días al Palacio Municipal y no pase por él, salí de la ciudad y es que no es grato estar en Palacio Municipal cada 15 días, ha pues me multaron con 900 pesos y me bajaron un salario mínimo, fueron 700 y feria, pero me están multando los inspectores, fueron pero yo tengo todo listo ya, sólo estoy esperando a ver quién va a llegar a firmar el permiso en la zona Centro porque no hay quien firme, no hay sellos, no hay teléfono, no hay nada, pero a mí si me multaron hace como 4 mese por un permiso que no recogí, con una multa de 450 pesos y a ellos ¿Quién los multa porque no sacan los trámites en tiempo y forma? Nada más eso quiero saber”, cuestionó Medina.