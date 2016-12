Quejas por 'Valet Parking' que invade calle y banquetas en Zona Río

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la Zona Río piden la intervención de autoridades municipales ante los valet parking que operan en la calle Misión de Loreto, pues se estacionan vehículos de clientes de una clínica dermatológica particular en doble fila y hasta en las banquetas, aparentemente con la complacencia de elementos de policía y tránsito.

Mary una de las vecinas en esa calle, explicó que desde muy temprano los encargados del estacionamiento del citado establecimiento, se dedican a colocar conos en las banquetas para apartar los espacios para los clientes que llegaran a la clínica.

“La verdad es que son muy abusivos y ocupan todo el parking aparte uno de los valets llega a las a las 6:00 de la mañana, un poco mas temprano y ponen conitos en toda la acera para que la demás gente no pueda estacionarse y ellos, sus usuarios y trabajadores ocupen todo los espacios y no nada mas ellos, los de El Patio ponen a descargar unos cuatro camiones se ponen a descargar mesas y utilería a mitad de la calle y hace imposible el transito en esta acera, esta calle era muy tranquila y ahora ya no. Si te fijas ahorita están atravesados, donde era el estacionamiento del VIPS ahí atraviesan los carros y hacen imposible el tránsito para el peatón que tiene que bajarse de la acera y transitar en la calle”, expresó.

Agregó que incluso la Policía municipal ha permitido esta forma irregular de operar del establecimiento al grado de que uno de los inspectores de esta zona cotidianamente pasa a saludar a los que operan el ballet parking de esta clínica, lo cual se ha vuelto un problema en la calle.

“De hecho yo no sé porque lo hacen, pero esta es una de las zonas en las que más policías hay, no te voy a mentir cada hora o cada hora y media pasa la patrulla y lejos de levantarlos o de levantarles una infracción a los dos, desde la esquina hasta el Saudé, los saluda como si fueran sus amigos del alma y se van, pero no hacen nada y las patrullas son los mismo y uno de ellos es el jefe de zona”, indicó.

Ante esto, Uniradio intentó pedir explicaciones de este actuar a uno de los valet parking de esta clínica, pero emprendió rápidamente la retirada.