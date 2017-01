Minimizan la violencia porque no afecta a los adinerados: Clark

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Si la violencia producto de la actividad del narcotráfico continúa en la zona Este de Tijuana y los sectores sociales con poder económico no se vean afectados, las autoridades a cargo de la seguridad seguirán minimizando los actos de violencia que en lo que va de este año han dejado 908 muertos en Tijuana, afirmó el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro.

“Mientras la violencia está acotada en el Este de la ciudad, donde vive la clase obrera no parece haber mucho problema, el problema es cuando emigra acá y esos grupos que tienen una voz y una presencia en la sociedad se empiezan a quejar con toda razón, por supuesto. La autoridad está desbordada no ha podido con el problema, esa la realidad de las cosas, han pasado varios años en que se insiste en nuevos modelos, en la coordinación, etc., pero la realidad es que la Policía ahora es parte de lo mismo y que en la parte Este esta población mayoritaria de los caso 200 mil obreros de la maquiladora que viven ahí, ¿a quién le importa si hay un obrero tiene frente a su casa un narcomenudista, a quién le interesa en la ciudad una persona que además no tiene acceso a los medios de comunicación y que difícilmente lo van a escuchar las autoridades? tenemos una situación que tiene que ver con un sentido de clase social, allá la violencia se ha normalizado para la población”, explicó.

En este sentido, destacó que las autoridades han tratado de minimizar los resultados de la violencia, pues se encuentra rebasada y desinteresada por la operación de la delincuencia organizada en la zona Este de la ciudad.

“Creo que la autoridad minimiza cuando se refiere al narcomenudeo, sí es cierto, se trata de una pugna entre narcomenudistas que los dirigentes de los tres cárteles que operan en la ciudad no han podido controlar, eso es cierto y esa pugna existe por otra razón, porque hay una abundancia de droga en la ciudad y la autoridad eso no lo acepta. Todos los productos de la canasta básica han subido, pero hay uno que no pertenece a la canasta básica que desde hace 10 años mantiene exactamente el mismo precio, la dosis mínima de cristal, el globito se sigue manteniendo en los 50 pesos lo que quiere decir que si en 10 años no ha subido ese producto, ahora cotidiano, hay una abundancia de droga que provoca esa violencia”, dijo.

El investigador indicó que los esfuerzos de instituciones encargadas de la seguridad no han dado frutos, pues no han logrado desarticular la operatividad de la delincuencia organizada, lo que ocasiona que un fuerte sector poblacional de San Diego, prefiera no venir a Tijuana.

“Un promedio de dos a tres ejecutados por día es una cifra bastante elevada y la autoridad por más esfuerzos que hace y reuniones de coordinación no logra disminuir esa violencia que abona a la imagen que la ciudad tiene. 90% de estudiantes de San Diego State y profesores no quieren venir a Tijuana y es una cifra sumamente elevada y tenemos tres mil profesores y 30 mil alumnos que no quieren venir porque tienen la imagen de una ciudad sumamente violenta. Del lado norteamericano más del 50% de los sandieguinos no conoce Tijuana y no le interesa venir a Tijuana porque la referencia de la ciudad es de violencia”, concluyó.