Una sociedad organizada contribuye a la prevención de la delincuencia

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Vicente Sánchez Munguía, consideró que Tijuana aún no ha dado muestras de registrar casos de justicieros ante la posible indefensión que sienta la sociedad ante la delincuencia.

Sin embargo, el académico calificó necesario que en zonas con alta violencia, la sociedad se encuentre organizada para prevenir los actos delictivos, aunque sin invadir la operatividad de las corporaciones policiacas.

“Siempre hay esa probabilidad de que la gente se sienta abandonada por las autoridades o a tal grado de indefensión que pueda tomar una acción por su propia mano y defenderse, creo que no estamos tan cerca en el sentido de que los casos que han ocurrido ha sido en zonas muy críticas como el Sur de la República, pero siempre estamos ante ese potencial. En una ciudad tan complicada como es Tijuana es importante que la sociedad se organice en términos preventivos, no que tomen las acciones por su propia cuenta, pero sí que contribuya a ser mas cohesiva y pueda tomar acciones comunes para defenderse desde el punto de vista preventivo, es decir no que tomen acciones operativas porque para eso está la Policía y las autoridades, pero sí que pueda reaccionar de esa forma y llamar a la autoridad competente”, dijo.