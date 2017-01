Sindicatura investiga a policía por presunta extorsión a haitianos

- Oficial les pedía dinero. Policía no está suspendido, sólo alejado de sus intervenciones.

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- En investigación está el caso de un policía municipal de Tijuana que presuntamente extorsionaba a migrantes haitianos, informó la síndica procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde.



"Se presentó una queja en contra del oficial y pues se está investigando, no quiero revelar más información para no poner sobre aviso", expresó la síndica procuradora.



Mencionó que la queja señala a un agente y que fue la tarde del viernes cuando se notificó el caso en Sindicatura Municipal.



Dijo que de comprobarse la acusación, el policía será castigado "si bien es cierto, no por el hecho que ya se presentó una queja ya se va juzgar o condenar, no, se necesitan reunir los elementos suficientes para que en su momento se resuelva conforme a derecho".



Por su parte, el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Marco Sotomayor, reiteró que Sindicatura Municipal ya investiga el señalamiento "en caso de que eso se corrobore, pues será seguramente turnado a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera".



Sotomayor comentó que el policía que presuntamente pedía dinero a migrantes haitianos no está suspendido, sin embargo "está de alguna manera fuera de una comisión en donde tenga intervención con el público en lo que resuelve la Sindicatura Municipal".