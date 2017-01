Alcaldía de Tijuana inicia campaña de predial

TIJUANA.- Con la campaña “Yo pagué y ahorre”, que inició el día de hoy, los contribuyentes cumplidos recibirán por su pronto pago del impuesto predial, durante enero, el 12% de descuento, en febrero el 10% y el 6 % en marzo, y además durante el primer trimestre del año se aplicará la tabla de valores catastrales del año 2012, informó el tesorero municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Ricardo Chavarría.



Añadió que por instrucciones del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, de la misma manera a los contribuyentes que realicen el pago de impuestos y derechos municipales durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2017, se les condonará el 100% de los recargos y multas que éstos generen, siempre y cuando sean liquidados en su totalidad.



El tesorero puntualizó que el primer trimestre del año, no hay un aumento al impuesto predial, y además se condonará el 100% en recargos en el pago de impuestos y derechos municipales.



Además, se otorgará la condonación de un 50% de los recargos, por mora y multa, derivados en relación con todo tipo de contribuciones, impuestos y derechos municipales, cuando su pago se realice en parcialidades, y éste sea pactado durante los meses de enero a marzo, con un plazo de pago que no exceda al 31 de diciembre.



Agregó que respecto al histórico, el 70% de los tijuanenses cumplen con su pago predial en el primer trimestre del año, y la expectativa es recaudar durante este periodo 435 millones de pesos.



Informó que buscando facilitar al ciudadano poder efectuar su pago, como parte de esta campaña “Yo pagué y ahorre”, se habilitaron varias formas para realizar el pago, tales como:



- Pago en línea a través del sitio oficial del ayuntamiento

<http://www.tijuana.gob.mx/> www.tijuana.gob.mx



- En cajas del Palacio municipal



(lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 p.m. y sábado de 8:00 am a 1:00 pm)



- Delegaciones municipales ( 8:00 am a 3:00 p.m.)



- Oficinas de rezagos ( vía rápida y Blvd. Casa Blanca)



- Bancos: HSBC, BANAMEX, BANCOMER y BANORTE



- Tiendas autoservicio: Oxxo y Calimax



- Pago en línea con tarjeta de crédito o debito



Detalló que para pagar en tiendas de autoservicio autorizadas así como en los bancos, el ciudadano tiene que acceder al portal del municipio, introducir su número catastral y de esta forma obtener la referencia para poder efectuar el pago.



El tesorero municipal, Ricardo Chavarría, indicó que para cualquier información adicional al respecto, los contribuyentes pueden llamar al número de teléfono 973-0000 o bien acceder al portal http://www.tijuana.gob.mx/y www.tijuana.gob.mx.