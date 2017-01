Esperan recaudar 435 mdp en Tijuana por predial; rezago del 27%

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum sostiene que no se aplicaron incrementos en el impuesto predial debido a la crisis inflacionaria que se está viviendo a nivel nacional.

“Prueba de que no hay una elevación en el impuesto predial son los mismos recibos que tengo en mi poder, hay una variación de 40 pesos, pero eso no es un alza que nosotros determinamos, no podemos pedirle al ciudadano mayores esfuerzos o sacrificios cuando vemos en el gobierno federal con los gasolinazos, la devaluación y eso que dijeron que no, como no, se está reflejando en transporte, gasolina, equipamiento, pero el impuesto predial del Ayuntamiento como tal miente aquel que diga que lo elevamos, no es cierto, categóricamente lo puedo afirmar y aquí están las pruebas”, mencionó el alcalde de Tijuana.

Al arrancar este día con el programa de recaudación del impuesto predial el tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales, precisó que quienes acudan a pagar en los tres primeros meses del año no registraran el incremento del 50 al 60% que se aplicará en este gravamen.

En el decreto vienen contemplados los descuentos para el primer trimestre y con una tabla de valores del 2012, posteriormente a eso sería aplicar la tabla del 2017 sin descuentos y aproximadamente le subiría un 50 ó 60%. Para el 2017 algunas zonas se fueron al 300% sin embargo hubo un criterio de toparlas máximo al 50%, hay algunas zonas que salen con aumento, otras que baja esa plusvalía, como Zona Rio tiene mayor plusvalía y algunas que bajaron están en zona Centro, básicamente la Revolución bajó. El presidente impulsa el 12% de descuento en enero, el 10% para febrero y 6% de descuento para marzo, adicionalmente a esto se dispone la condonación del 100% en multas y recargos”, dijo el tesorero.

Agregó que se aplicaron aumentos de hasta un 50% en el pago de este gravamen, por el cual se espera recaudar este año más 435 millones de pesos como producto de los 585 mil terrenos que tienen registrados en el municipio y de los cuales el 27% presenta un rezago equivalente a 150 millones de pesos.

“El 27% queda rezagado, es una cantidad fuerte, pero quiero decirte que los más cumplidos son los que viven en la zona Este de la ciudad y los grandes predios son los que comprenden ese 27%, aproximadamente son 150 millones de pesos en proceso de embargo, ahorita traemos un 10% de esa cuenta vencida, sobre todo aquellas cuentas que presentan retraso hasta por 5 años, serían unas 10 mil cuentas”, expresó.

En este sentido ciudadanos que acudieron a pagar indicaron que prefieren pagar a tiempo.

“Lo sentí menos que lo que esperaba, pensé que iba a ser más, pero fue un poco menos y es una satisfacción cumplir con el reglamento de la Ley del Gobierno”, agregó el residente de la delegación Centenario, Alberto Macías.

“Ahorita creo que en la ciudad nadie tiene calles buenas, pero en Lomas Taurinas calle Plaza Conquistador hay como 7 u 8 lámparas que no sirve, ojala este año nuevo haya mejor servicios para todos”, solicitó el residente de Lomas Taurinas, José Guadalupe Méndez.