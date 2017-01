50% de colonias afectadas en recolección de basura; piden paciencia

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro pidió a los ciudadanos que tengan paciencia con los problemas de recolección de basura, pues el 70% de los camiones recolectores presentan deficiencias en el servicio, lo cual ha ocasionado que el 50% de las colonias se vean afectadas para lo cual se están definiendo algunos esquemas de financiamiento con los que se pueda resolver el problema.

“Se está fallando desde que entramos, hay colonias con 3 semanas que nos ha recogido la basura como regularmente se les recogía por la falta de los camiones, hay proveedores que hay meses que no se les pagaban y hemos entrado en pláticas con ellos para tratar de solventar esa problemática, estamos tratando de generar un nuevo esquema para los camiones de recolección de basura para los camiones del Ayuntamiento a través de un arrendamiento financiero, estamos en pláticas, no he dicho que eso vamos a hacer, ni que vamos a quitar todo y vamos a poner nuevo. Casi traemos un 70% de deficiencias de los camiones que no están funcionando, quizá es menor, pero es deficiencia no se recoge la basura, yo creo que son fácil un 50% de las colonias”, detalló el primer edil.