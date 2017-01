Alrededor de 400 policías de Tijuana bajo investigación

- Policía en averiguación por presunta extorsión, no sería cesado inmediatamente.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Aproximadamente 400 agentes municipales son investigados en la Comisión de Desarrollo Policial por diversos señalamientos, informó la síndica procuradora de Tijuana, Ana Marcela Guzmán Valverde.



"Bueno ahorita el dato que tengo es que aproximadamente 400 y fracción se han mandado a la Comisión de Desarrollo Policial para resolver en su momento dado colegiadamente sobre su situación en los asuntos que se les imputa, desde incurrir en un cohecho, robo de inmueble, tipificadas como responsabilidad", expresó.



Por su parte, el director de la Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, Luis Felipe Chan, mencionó que respecto al oficial investigado por presuntamente extorsionar a migrantes haitianos, éste no sería cesado inmediatamente.



"Ya se recibió la queja en la Sindicatura tenemos que esperar a que el procedimiento legal se desarrolle, finalmente no tenemos autoridad para poderlo cesar de manera inmediata, tenemos que esperar a que las investigaciones se desarrollen y que el expediente pase a la Comisión que es la que tiene las facultades de imponer las sanciones que amerite", sostuvo.



El director de la Policía y Tránsito Municipal, dijo que el elemento acusado está confinado en la Dirección de la corporación, a quien no permiten acercarse a la ciudadanía.



Externó que tanto el munícipe Juan Manuel Gastélum Buenrostro como la SSPM, apoyará a los policías buenos, mientras que aquellos que comentan faltas serán castigados.