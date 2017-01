Transportistas buscan aumento de 5 a 6 pesos; 3 pesos para iniciar

- Afirman que ejercerán incremento de 3 pesos.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Transportistas de Tijuana pretenden un aumento de tarifa de 5 a 6 pesos y de inicio aplicarían tres, informó el presidente del Frente Transportista de la ciudad, Gabriel Lemus.



"De entrada nosotros estamos hablando de tres pesos mínimo de arranque, hasta que haya una autorización que se solicita de cinco a seis pesos", expresó.



Afirmó que de no recibir respaldo de la autoridad municipal, de cualquier modo ajustarían la tarifa "el día de hoy pues prácticamente no es solicitar un incremento, casi es decirle y avisarle al presidente que lo tenemos que hacer".



Cuestionó qué pasaría en Tijuana si un día las unidades del transporte público no circularan en las calles por los altos costos de la gasolina.



Por su parte, el secretario del Sindicato General Fernando Amilpa CTM, Baltazar Gómez, recordó que desde hace cinco años no han registrado cambios en el precio del pasaje.



Sostuvo que exigirán la estipulación que refiera que cada seis meses las tarifas del transporte serán analizadas para realizar los ajustes necesarios, pues tanto la paridad del peso frente al dólar, el costo del combustible y la inflación afectaría a los trabajadores del volante.



El también transportista, Rafael Flores García, mencionó que en un 47% oscilan los aumentos que afectan a su sector "entre placas, licencias y se necesita un mecanismo para no descapitalizarse".



Por último, el presidente del Consejo de Administración de Transporte Azul y Blanco, Héctor Márquez, pidió al municipio respaldar el ajuste emergente, pues los camiones gastan 100 litros de Diesel diariamente, es decir, entre 250 y 300 pesos.