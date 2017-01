Implementa alcaldía de Tijuana medidas de austeridad

- No habrá vehículos oficiales ni planes de telefonía para funcionarios y se pretenden suprimir plazas de confianza.



TIJUANA.- Una serie de medidas de austeridad tales como la eliminación de plazas de confianza, el gasto en telefonía celular, viáticos y vehículos oficiales para funcionarios y directivos de primer nivel en el Ayuntamiento, fue lo que anunciaron en conferencia de prensa la oficial mayor, María de los Ángeles Olague, y el coordinador de gabinete, Bernabé Esquer.



Los funcionarios señalaron que estas acciones fueron una instrucción del alcalde Juan Manuel Gastélum, y tienen la finalidad de reducir el gasto público para optimizar el buen desarrollo de la administración y la prestación de los servicios públicos.



Entre las medidas que se han ido tomando se encuentran la reducción del 60% del uso de telefonía celular en funcionarios, el 10% de disminución de combustible, así como el 10% de reducción de personal de confianza.



La oficial mayor informó que la reducción de personal, seria de poco más de 180 plazas, reflejaría un ahorro de 30 millones de pesos durante el año para el ayuntamiento.



Explicó que algunas de estas plazas serían reemplazadas por personal sindicalizado para desempeñar las funciones correspondientes a cada puesto, y puso como ejemplo el caso de un empleado de base que tenía estudios de criminología y fue canalizado a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.



En lo que respecta a combustible, el ahorro sería aproximadamente de un millón y medio de litros al año, debido a que los vehículos oficiales sólo podrán ser utilizados por las dependencias que realmente lo requieran para la prestación de los servicios, y no para uso personal de los funcionarios.



El coordinador de gabinete, Bernabé Esquer dijo que el objetivo primordial de estas medidas como lo ha dicho el alcalde Juan Manuel Gastélum, es “administrar la ciudad de la manera más austera posible, sin dejar de atender a la población”, sobre todo en materia de servicios como alumbrado,

recolección de basura, obras de infraestructura y seguridad pública.



Reiteró que en dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Dirección de Bomberos, o en la operatividad de la Secretaría de Educación Pública Municipal y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) no se aplicará la reducción de combustible.



“Lo que queremos garantizar es que precisamente en áreas como la seguridad pública, la recolección de basura y las obras públicas no se detengan por falta de combustible y vehículos”, destacaron los funcionarios.



Al final de la conferencia, tanto la oficial mayor como el coordinador de gabinete comentaron que el apoyo por parte de los tijuanenses, a través del pago de su predial, es imprescindible para que dichas medidas se vean mayormente reflejadas, por lo que los invitaron a la ciudadanía a acudir a

realizar dicho pago.



El horario de pago de predial puede realizarse en línea a través de la página oficial del ayuntamiento (www.tijuana.gob.mx <http://www.tijuana.gob.mx/> ); en las cajas de Palacio Municipal es de lunes a viernes de las 7:00 a las 16:00 horas, sábados de las 9:00 a 13:00 horas; y en las delegaciones de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas.