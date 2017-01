Usan áreas verdes para estacionarse; piden que autoridad ponga orden

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos del fraccionamiento Infonavit La Mesa piden a autoridades municipales intervengan para poner orden en el comportamiento de inquilinos que ocupan áreas verdes como estacionamiento de vehículos, además de que los edificios y las áreas comunes requieren mantenimiento que no se ha dado por años.

El señor Carlos indicó que ninguna autoridad interviene ante el manejo discrecional que tiene cada vecino dentro de la unidad habitacional, pues incluso si llaman a la Policía Municipal no interviene y por tanto existen vecinos que meten sus unidades en zonas que son consideradas áreas verdes para hacer maniobras o estacionar sus unidades.

“Respecto a los pavimentos mira como se encuentra todo porque entran los carros hasta acá, no hay orden que deberían poner un pavimento más alto donde los carros no tengan acceso, pero si todo esta parejito cualquier carro puede entrar”, indicó.

Asimismo, mencionó que la mayoría de los edificios presentan problemas de derramen de aguas, lo cual mantiene destrozado el pavimento al interior de la unidad habitacional.

“Esto ya tiene muchos años, empezamos por los tubos del agua que es un desorden, parecen fuentes y la mayoría de los edificios así esta y hay muchos vecinos que pagan renta y no les importa, se tira el agua de los tubos y se hace un charco grande y no ven por eso, por eso todo está destrozado, de aquel lado a la luz y tardan meses en poner el alumbrado público y en la basura de los contenedores hay 5 y mucha gente que no es de aquí vienen a tirar su basura y rapidito se lleva, que pongan una caseta porque no se puede así”, añadió.